Bari Vecchia, aggressione al personale del 118: sanitario colpito durante un intervento in piazza Ferrarese

BARI - Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario. L’episodio si è verificato nella notte a Bari Vecchia, in piazza Ferrarese, dove un equipaggio del 118 è intervenuto per soccorrere un cittadino straniero che aveva accusato un malore e che, secondo quanto riferito, si trovava in evidente stato di alterazione legato all’abuso di alcol.

Durante le operazioni di soccorso la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Il paziente, secondo una prima ricostruzione, avrebbe iniziato ad agitarsi, mentre alcuni giovani presenti nella zona avrebbero cominciato a lanciare bottiglie contro i sanitari impegnati nell’intervento.

Nel corso della concitazione uno degli operatori del 118 sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto, riportando un trauma facciale e la rottura degli occhiali.

Secondo quanto denunciato da alcune persone presenti sul posto, non sarebbero intervenute forze dell’ordine durante l’episodio e il personale sanitario non avrebbe ricevuto supporto esterno, nonostante la presenza di militari della Guardia di Finanza nella vicina piazza Mercantile.

Nonostante il clima di tensione, gli operatori sono riusciti a completare l’intervento, trasferendo il paziente sull’ambulanza e accompagnandolo in ospedale.

Sull’accaduto potrebbero essere avviati ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, verificare le responsabilità e individuare gli eventuali autori dell’aggressione.