Trani, “Cattedrale all’Alba” incanta il pubblico: musica, danza e magia nel giorno del solstizio d’estate

TRANI - Una notte speciale, sospesa tra arte, musica e bellezza. La quarta edizione di “Cattedrale all’Alba” ha regalato emozioni indimenticabili a centinaia di spettatori arrivati da tutta la Puglia per assistere a un evento unico nella suggestiva cornice di piazza Duomo a Trani.

Lo spettacolo, andato in scena nella notte del solstizio d’estate, ha accompagnato il pubblico fino alle prime luci del mattino, quando il sole ha illuminato il mare davanti alla Cattedrale, creando uno scenario di straordinaria suggestione.

Tra i presenti anche il presidente Unibat Savino Montaruli, intervenuto all’evento in veste di spettatore e giornalista accreditato. Montaruli ha raccontato l’esperienza definendola una delle più emozionanti vissute in un luogo simbolo della Puglia.

«Come il sindaco di Trani Marco Galiano nel suo intervento di saluto al termine del concerto, anche io ho predisposto quattro sveglie per timore di non riuscire a essere puntuale alle 4.15, nel luogo più affascinante del mondo: piazza Duomo a Trani», ha raccontato Montaruli.

Il concerto ha visto protagonista l’Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal maestro Benedetto Grillo, apprezzata per la qualità dell’esecuzione e per la scelta del repertorio. «Un’orchestra di qualità ed espressione artistica rare e ricercate», ha sottolineato Montaruli, ricordando come la formazione rappresenti un patrimonio culturale dell’intero territorio.

A rendere ancora più ricco lo spettacolo è stata anche la presenza del Corpo di Ballo del Liceo Coreutico di Bisceglie, che ha accompagnato alcuni momenti del concerto con esibizioni di danza caratterizzate da eleganza, armonia e talento.

«Non c’è stata solamente la bella musica, ma anche l’arte della danza e del talento», ha aggiunto Montaruli, ringraziando gli organizzatori e il Comune di Trani per aver realizzato una manifestazione capace di unire cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio.

La serata si è conclusa con il passaggio dalla notte all’alba, tra le luci del nuovo giorno e il fascino della Cattedrale affacciata sul mare. Un appuntamento che ha confermato ancora una volta il valore di Trani come luogo capace di emozionare attraverso arte, storia e paesaggio.