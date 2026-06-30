Francavilla Fontana, amministratore di sostegno accusato di sottrarre oltre 200mila euro a un’anziana: sequestrati beni
FRANCAVILLA FONTANA - La Guardia di Finanza di Francavilla Fontana ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di quattro immobili e un’autovettura nei confronti di un amministratore di sostegno indagato per l’ipotesi di peculato ai danni di un’anziana affetta da grave disabilità.
Secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri della Compagnia di Francavilla Fontana, l’uomo avrebbe sottratto nel corso degli anni oltre 200mila euro alla persona affidata alla sua tutela, utilizzando le somme per finalità personali e non nell’interesse dell’assistita.
Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato il mancato pagamento delle rette dovute a due Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) della provincia di Brindisi nelle quali l’anziana era stata ricoverata.
Secondo l’ipotesi investigativa, l’amministratore di sostegno non avrebbe inoltre presentato per circa dieci anni al giudice tutelare i rendiconti annuali previsti dalla normativa, impedendo così il controllo sulla gestione del patrimonio dell’assistita.
Su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, è stato quindi disposto il sequestro dei beni ritenuti riconducibili al presunto profitto del reato.
L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di peculato. Le responsabilità saranno comunque accertate nel corso dell’eventuale procedimento giudiziario.