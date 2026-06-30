Japigia, controlli in un'attività di ristorazione: identificate 11 persone e raffica di sanzioni

BARI - Controlli della Polizia nei giorni scorsi a, in, nell'ambito di un piano disposto dal questore di Bari. Gli agenti della Questura, insieme al personale dell'Annona della Polizia Locale, hanno effettuato un'ispezione presso un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel corso dell'intervento sono stati identificati 11 avventori, tutti risultati gravati da precedenti o segnalazioni di polizia.

Gli accertamenti amministrativi hanno fatto emergere numerose irregolarità. In particolare, è stata contestata la violazione dell'articolo 29 della legge regionale 24/2015 per aver svolto attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i prescritti titoli autorizzativi, con una sanzione amministrativa di 5mila euro.

È stata inoltre accertata la violazione dell'articolo 20 del Codice della strada per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, con una multa di 121 euro.

Durante il controllo è stata anche rilevata la presenza di personale dipendente non autorizzato, con una sanzione amministrativa compresa tra 1.950 e 11.700 euro.

Infine sono stati elevati tre verbali per violazioni al Codice della strada, poiché i mezzi utilizzati per l'attività di food truck risultavano privi di revisione e copertura assicurativa. Le sanzioni previste, ai sensi degli articoli 80 e 193 del Codice della strada, vanno da 173 a 3.464 euro.

La Questura ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree più sensibili della città per rafforzare la sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità.