Giovinazzo-Bitonto, violento scontro tra moto e auto: due giovani feriti gravemente

GIOVINAZZO - Grave incidente stradale nella mattinata di oggi sulla strada provinciale che collega, nel Barese. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e unasi sono scontrate in un impatto particolarmente violento.

Ad avere la peggio sono stati i due giovani che viaggiavano sulla moto. Le loro condizioni sono apparse subito gravi e, dopo i primi soccorsi prestati dal personale del 118, entrambi sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dello schianto.