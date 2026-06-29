Egnazia inaugura 'Opera Viva': il mare diventa un museo sommerso tra arte e archeologia



FASANO (BR) – Un nuovo modo di vivere il patrimonio archeologico prende vita nelle acque dell'Adriatico. Domenica 5 luglio 2026, alle 10.30, il Museo Archeologico Nazionale "G. Andreassi" e il Parco Archeologico di Egnazia ospiteranno l'inaugurazione di "Opera Viva", il nuovo percorso espositivo subacqueo che arricchisce l'offerta culturale del celebre sito archeologico pugliese. – Un nuovo modo di vivere il patrimonio archeologico prende vita nelle acque dell'Adriatico. Domenica 5 luglio 2026, alle 10.30, il Museo Archeologico Nazionale "G. Andreassi" e il Parco Archeologico di Egnazia ospiteranno l'inaugurazione di "Opera Viva", il nuovo percorso espositivo subacqueo che arricchisce l'offerta culturale del celebre sito archeologico pugliese.





L'iniziativa rappresenta un'importante novità nel panorama della valorizzazione del patrimonio sommerso. Installato nei fondali antistanti l'acropoli di Egnazia, il percorso è composto da otto grandi vele dipinte che accompagnano i visitatori in un suggestivo viaggio multisensoriale attraverso il tempo e lo spazio, evocando le tracce lasciate dagli antichi costruttori e naviganti che hanno fatto la storia del sito.





L'inaugurazione sarà aperta dai saluti istituzionali di Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia e Soprintendente ad interim ABAP BAT-FG, Francesca Romana Paolillo, Soprintendente ABAP BA, Angelo Raguso, Soprintendente Delegato NPCS, Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano, Vito De Mario, Comandante della Capitaneria di Porto di Savelletri, e Gennaro Moccia, Comandante della Capitaneria di Porto di Monopoli.





Seguiranno gli interventi di Fabio Galeandro, Direttore del Museo Archeologico Nazionale "G. Andreassi" e del Parco Archeologico di Egnazia, dei progettisti di OPERA VIVA Antonia Sciancalepore, Ely Phenix e Torrent Pagès, oltre a Gianpaolo Colucci, referente delle attività subacquee.





Il nuovo itinerario si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione delle strutture sommerse e dell'intera area archeologica di Egnazia, che già custodisce i resti dell'antico porto romano. L'obiettivo è offrire ai visitatori un'esperienza immersiva capace di coniugare arte contemporanea, archeologia e ambiente marino.





Oltre alla visita del percorso, saranno organizzati laboratori e visite guidate subacquee, pensati per far vivere esperienze educative e creative sia in superficie sia in immersione.





In occasione dell'inaugurazione, tutti i partecipanti avranno la possibilità di fruire gratuitamente del nuovo percorso "Opera Viva".



