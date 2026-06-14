La Puglia che va, una delle Regioni più belle e laboriose d’Italia
La Puglia per i suoi caratteri ambientali offre anche una serie di “subregioni” con la Capitanata, il Gargano, le Murge, la Valle d’Itria e il Salento che non solo espressioni geografiche, ma tessere di un affascinante mosaico che hanno contribuito a farne la storia, attraverso i Castelli, le Cattedrali, i fasti e gli splendori del Barocco, le Masserie, i Trulli e la civiltà contadina.
Qualche anno fa la Rai Puglia, il TGR e la Confindustria di Bari e Barletta-Andria-Trani ha diffuso il testo “La Puglia che va” (Florestano Edizioni), una sorta di catalogo che parla di uomini e donne di Puglia che fanno impresa e creano ricchezza per sé e per gli altri.
Il volume è stato curato da Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia, e da Giancarlo Fiume, caporedattore RAI - TGR Puglia.
“La Puglia che va” è nata da una iniziativa di Sergio Fontana e Giancarlo Fiume che riporta la narrazione di imprese operanti in Puglia, la cui caparbietà e l’intuito di imprenditori illuminati hanno contribuito alla nascita di aziende di eccellenza nei vari settori, dal biomedicale, alla meccatronica, all’ingegneria avanzata che, alimentando un’innovazione tecnologica, è diventata fiore all’occhiello non solo della Puglia ma dell’Italia intera. Le ragioni sociali e le attività delle 134 Aziende, sono riportate analiticamente nel testo.
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