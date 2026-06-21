Guardia di Finanza, Congedo (FdI): “Presidio di legalità e tutela dell’economia nazionale”
LECCE - “In occasione del 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, rivolgo il mio ringraziamento alle donne e agli uomini delle Fiamme Gialle che, con competenza, sacrificio e senso delle istituzioni, operano quotidianamente al servizio della Nazione”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, capogruppo in Commissione Finanze, sottolineando il ruolo svolto dal Corpo nella tutela della legalità economica.
“La Guardia di Finanza rappresenta un presidio fondamentale nella difesa della legalità economica, nel contrasto all’evasione fiscale, alle frodi e a ogni forma di criminalità che danneggia il sistema produttivo e sottrae risorse alla collettività”, afferma Congedo.
Secondo il parlamentare, l’attività delle Fiamme Gialle contribuisce in modo determinante a garantire equità, trasparenza e sicurezza economica per cittadini e imprese.
“A loro va la nostra gratitudine, con la certezza che continueranno a svolgere la loro missione con la stessa determinazione che da oltre due secoli contraddistingue il Corpo”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.