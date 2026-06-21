Carcinoma del retto, al De Bellis di Castellana Grotte i massimi esperti della chirurgia colorettale

CASTELLANA GROTTE - Il 22 giugno l’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte ospiterà la terza edizione delle Giornate Castellanesi di Chirurgia, appuntamento scientifico dedicato quest’anno all’aggiornamento sul trattamento del carcinoma del retto.

Il Centro Congressi “Tina Anselmi” accoglierà specialisti provenienti da prestigiosi centri italiani e internazionali per una giornata di confronto sulle più avanzate strategie diagnostiche e terapeutiche nella cura di una delle patologie oncologiche più complesse e diffuse.

L’evento è presieduto dal dottor Leonardo Vincenti, direttore della UOC di Chirurgia Generale dell’IRCCS De Bellis, e prevede un programma articolato tra relazioni scientifiche, tavole rotonde multidisciplinari e sessioni di chirurgia in diretta dalle sale operatorie dell’Istituto.

Uno dei momenti più rilevanti sarà rappresentato dalla live surgery, che permetterà ai partecipanti di assistere in tempo reale a tre interventi eseguiti da alcuni tra i maggiori esperti della chirurgia colorettale internazionale: il professor Jim Khan dal Regno Unito, il professor Paolo Delrio dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli e il professor Riccardo Rosati dell’IRCCS San Raffaele di Milano.

Le procedure saranno dedicate alle più moderne tecniche di chirurgia robotica e laparoscopica applicate al tumore del retto, con particolare attenzione alla radicalità oncologica, alla preservazione delle funzioni dell’organismo e alla riduzione delle complicanze dopo l’intervento.

Ampio spazio sarà riservato anche all’approccio multidisciplinare, oggi considerato fondamentale nella gestione del carcinoma del retto. Oncologi, radioterapisti, radiologi, genetisti, anatomopatologi e gastroenterologi analizzeranno le più recenti evidenze scientifiche e le strategie terapeutiche più innovative.

Tra gli argomenti affrontati ci saranno l’imaging predittivo, i fattori prognostici, la terapia neoadiuvante totale, il ruolo della radioterapia, la sorveglianza attiva e la gestione delle complicanze.

Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda dedicata alla personalizzazione dei trattamenti, con il contributo di specialisti impegnati nei diversi ambiti del percorso diagnostico e terapeutico del paziente oncologico.

Il programma prevede inoltre un collegamento internazionale dalla Svizzera con il professor Joerg Zehetner, che eseguirà in diretta un intervento di chirurgia antireflusso mediante tecnologia RefluxStop, una metodica innovativa per il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo. L’IRCCS De Bellis rappresenta attualmente il primo centro italiano per numero di pazienti arruolati in questo percorso terapeutico.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, dell’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia, del direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia Vito Montanaro, del sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, del direttore generale dell’IRCCS “Saverio De Bellis” Michelangelo Armenise, del direttore scientifico Gianluigi Giannelli, del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bari Filippo Anelli e del presidente del Collegio Medici Chirurghi dell’Università di Bari Michele De Fazio.

Il congresso, accreditato ECM per medici e infermieri, si svolge con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bari e del Comune di Castellana Grotte.

L’appuntamento conferma il ruolo dell’IRCCS “Saverio De Bellis” come centro di riferimento per la ricerca e l’innovazione nella chirurgia colorettale, offrendo un’importante occasione di aggiornamento e confronto sulle prospettive più moderne nella cura del carcinoma del retto.