Il Club Med 2 approda in Puglia



Dal 26 giugno al 1° luglio il veliero a cinque alberi, simbolo del viaggio d’autore firmato Club Med, tocca alcune delle località più iconiche del tacco d’Italia: Otranto, Bari, Brindisi, Monopoli e Ancona





MILANO – Club Med 2, l’iconico veliero a cinque alberi della gamma Club Med Exclusive Collection, solcherà i mari della Puglia dal 26 giugno al 1° luglio, nell’ambito della crociera “Il Gran Giro d’Italia”, con partenza da Nizza e arrivo a Venezia (19 giugno – 4 luglio). L’itinerario pugliese prevede tappe a Otranto (26 giugno), Bari (27 giugno), Brindisi (28 giugno) e Monopoli (29 giugno), prima di proseguire verso le Marche con la tappa di Ancona (30 giugno).





Un’occasione per riscoprire il fascino del Sud Italia da una prospettiva privilegiata: quella del mare. Grazie al suo basso pescaggio e alle dimensioni ridotte rispetto ai grandi giganti del mare, Club Med 2 può accedere a porti esclusivi e località meno battute, offrendo un approccio sostenibile e autentico alla crociera. Con circa 50 itinerari l’anno, da 3 a 15 giorni, il veliero unisce il piacere dell’esplorazione a un’atmosfera raffinata e rilassata.





Le tappe pugliesi rappresentano uno dei tratti più suggestivi del Gran Giro d’Italia. Otranto, all’estremità del tacco dello Stivale, accoglie i passeggeri con i suoi vicoli bianchi e blu, i bastioni aragonesi e il piccolo porto di pesca. Bari, capoluogo della regione, offre il contrasto tra i viali eleganti del quartiere Murattiano e il labirinto di Bari Vecchia. Brindisi, antica porta d’Oriente della Roma imperiale, sorprende con le sue chiese, basiliche e fontane che raccontano secoli di storia. Monopoli, considerata uno dei centri storici più belli della Puglia, conquista con il suo porto peschereccio, le stradine sinuose e le case dai frontoni bianchi. Il passaggio del veliero lungo la costa pugliese è un’occasione speciale per valorizzare i porti del territorio e accogliere un’eccellenza della navigazione moderna.





Con i suoi 187 metri di lunghezza, cinque alberi e 2.700 m² di ponti in teak, il Club Med 2 è un elegante veliero appartenente alla gamma Exclusive Collection di Club Med. Completamente rinnovato nel 2022, combina l’intimità di un resort galleggiante con il fascino di una crociera a vela. A bordo, 184 cabine arredate con stile sobrio e contemporaneo, aree benessere, due piscine, e diversi spazi dedicati alla ristorazione, dal ristorante Le Monte Carlo, con servizio al tavolo e cucina ispirata ai sapori mediterranei, al più informale Le Saint Tropez, fino al bar Le Cannes, punto di ritrovo per momenti di relax durante il giorno o in serata.





L’esperienza a bordo si arricchisce con una proposta di attività pensata per chi desidera vivere il mare da vicino: è possibile praticare sport acquatici come vela, paddleboard, snorkeling e sci nautico, insieme ad alcune pratiche più recenti come il Wing Surf o la piccola barca a vela Tiwal. Non mancano spazi dedicati al benessere, come la spa Sothys, e momenti di attività all’aperto, tra cui lezioni quotidiane di yoga sul ponte.



