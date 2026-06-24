Alberobello, 'Groundup Music Festival 2026' dal 26 al 28 giugno



ALBEROBELLO (BA) - La 2ª edizione di GROUNDUP MUSIC FESTIVAL in programma dal 26 al 28 giugno 2026 torna ad Alberobello, nel cuore dei trulli patrimonio UNESCO. - La 2ª edizione di GROUNDUP MUSIC FESTIVAL in programma dal 26 al 28 giugno 2026 torna ad Alberobello, nel cuore dei trulli patrimonio UNESCO.





Ideato e diretto da Michael League, leader e mente degli Snarky Puppy, vincitori di 5 Grammy Awards, GroundUP Music Festival si conferma tra gli appuntamenti più rilevanti della scena internazionale, grazie a una programmazione trasversale di jazz, world music, elettronica e songwriting contemporaneo. Tra gli artisti di quest anno: Mark Guiliana, Becca Stevens & The Secret Trio, Victoria Canal, Salomão Soares & Vanessa Moreno, Anne Paceo, Bab L’ Bluz, Lau Noah, Shai Maestro e Maria Mazzotta.





Il festival si arricchirà di alcuni ospiti speciali che saliranno sul palco degli Snarky Puppy: la voce eclettica di Serena Brancale, il talento chitarristico di Matteo Mancuso, fino al trombone visionario di Gianluca Petrella.





GROUNDUP MUSIC FESTIVAL - 2ª EDIZIONE – PROGRAMMA





Venerdì 26 Giugno

Main Stage

SNARKY PUPPY + Guest SERENA BRANCALE

MARK GUILIANA

BECCA STEVENS & THE SECRET TRIO

Trullo Sovrano

LAU NOAH





Sabato 27 Giugno

Main Stage

SNARKY PUPPY + GUEST: MATTEO MANCUSO

VICTORIA CANAL

SALOMÃO SOARES & VANESSA MORENO

Trullo Sovrano

MARIA MAZZOTTA





Domenica 28 Giugno

Main Stage

SNARKY PUPPY + Guest: GIANLUCA PETRELLA

ANNE PACEO

BAB L’ BLUZ

Trullo Sovrano

SHAI MAESTRO