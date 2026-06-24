Alberobello, 'Groundup Music Festival 2026' dal 26 al 28 giugno
ALBEROBELLO (BA) - La 2ª edizione di GROUNDUP MUSIC FESTIVAL in programma dal 26 al 28 giugno 2026 torna ad Alberobello, nel cuore dei trulli patrimonio UNESCO.
Ideato e diretto da Michael League, leader e mente degli Snarky Puppy, vincitori di 5 Grammy Awards, GroundUP Music Festival si conferma tra gli appuntamenti più rilevanti della scena internazionale, grazie a una programmazione trasversale di jazz, world music, elettronica e songwriting contemporaneo. Tra gli artisti di quest anno: Mark Guiliana, Becca Stevens & The Secret Trio, Victoria Canal, Salomão Soares & Vanessa Moreno, Anne Paceo, Bab L’ Bluz, Lau Noah, Shai Maestro e Maria Mazzotta.
Il festival si arricchirà di alcuni ospiti speciali che saliranno sul palco degli Snarky Puppy: la voce eclettica di Serena Brancale, il talento chitarristico di Matteo Mancuso, fino al trombone visionario di Gianluca Petrella.
GROUNDUP MUSIC FESTIVAL - 2ª EDIZIONE – PROGRAMMA
Venerdì 26 Giugno
Main Stage
SNARKY PUPPY + Guest SERENA BRANCALE
MARK GUILIANA
BECCA STEVENS & THE SECRET TRIO
Trullo Sovrano
LAU NOAH
Sabato 27 Giugno
Main Stage
SNARKY PUPPY + GUEST: MATTEO MANCUSO
VICTORIA CANAL
SALOMÃO SOARES & VANESSA MORENO
Trullo Sovrano
MARIA MAZZOTTA
Domenica 28 Giugno
Main Stage
SNARKY PUPPY + Guest: GIANLUCA PETRELLA
ANNE PACEO
BAB L’ BLUZ
Trullo Sovrano
SHAI MAESTRO
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