Il duo pugliese degli Immaghi presenta il nuovo singolo “Sciamano”





BARI - È disponibile su tutte le principali piattaforme digitali “Sciamano”, il nuovo singolo degli Immaghi, duo cantautorale pugliese originario di Bitonto (Bari), pubblicato da On The Set Music e distribuito da Believe.

Il brano è stato scritto da Teresa Ancona e Luca Mercurio, prodotto da Luca Venturi per Prima la Musica Italiana, con arrangiamento di Maxim Distefano. La registrazione è stata realizzata presso il Timewaste Studio di Bari, mentre il mastering è stato curato da Metropolis Studio di Milano.

Il significato del brano: «Tutti possiamo essere sciamani. Ma non basta saperlo: bisogna volerlo.

In un momento storico così particolare, in cui l'umanità oscilla tra passato e futuro sentendosi spesso disorientata, la musica può diventare una chiave capace di aprire porte inattese, collegando lo spirito alla materia e trasformando ogni vita in un canto. “Sciamano” è un invito a risvegliare la parte più autentica di noi stessi, a riscoprire chi siamo davvero: anime assetate di gioia e bellezza, capaci di cambiare il destino del mondo semplicemente riconnettendosi alla propria origine più profonda, al fuoco sacro dell'amore.» — IMMAGHI (Luca Mercurio e Teresa Ancona)

Non c'è trucco e non c'è inganno. Gli IMMAGHI nascono dall'incontro tra musica, poesia e quotidianità. Il loro progetto artistico prende forma dalle suggestioni della vita reale, con le sue sfide, le sue contraddizioni e le sue conquiste, trasformandole in canzoni capaci di unire tradizione, folklore, immaginazione e ricerca interiore.

Attraverso un linguaggio ricco di metafore, immagini evocative e melodie coinvolgenti, gli IMMAGHI accompagnano il pubblico in un viaggio dove sogno e realtà si intrecciano continuamente. Le loro canzoni raccontano storie universali con leggerezza e profondità, lasciando spazio sia all'emozione che alla riflessione. Per gli IMMAGHI la musica rappresenta la forma più autentica di magia: una forza invisibile ma concreta che attraversa il tempo, unisce le persone e dà voce a ciò che spesso rimane inesprimibile. Non esistono formule segrete né illusioni, ma soltanto l'ispirazione che nasce dall'esperienza umana e si trasforma in racconto, melodia ed emozione condivisa.

Ogni brano è un invito a guardare oltre l'apparenza, a riscoprire il valore dell'immaginazione e a riconoscere la straordinaria bellezza nascosta nelle esperienze di ogni giorno.

Il videoclip ufficiale di “Sciamano” è stato girato a Montesilvano (Pescara) con la regia di Marco D'Andragora per DamStudio.



