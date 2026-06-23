Il Libro Possibile 2026, anteprima a Vieste con Drusilla Foer: al via la XXV edizione del festival

POLIGNANO A MARE - Saràla protagonista dell’anteprima ufficiale della, in programma giovedì 25 giugno alle ore 21 in piazza Marina Piccola a Vieste.

L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, rappresenta il primo grande evento di avvicinamento all’edizione estiva del festival, che nel 2026 porterà oltre 300 ospiti nazionali e internazionali tra Polignano a Mare e Vieste.

“Parla con Dru”, tra parole, musica e ironia

Sul palco, insieme al conduttore pugliese Mauro Pulpito, Drusilla Foer sarà protagonista dello spettacolo “Parla con Dru. Chiacchiere e canzoni”, prodotto da Savà Produzioni Creative.

Il pubblico sarà coinvolto in un incontro informale e confidenziale fatto di racconti, riflessioni, domande e momenti musicali. Un viaggio tra ironia, leggerezza e profondità, nel segno dei temi cari al personaggio interpretato da Gianluca Gori, artista e performer fiorentino.

Drusilla Foer, figura ormai riconosciuta nel panorama teatrale e televisivo italiano, porterà sul palco la sua cifra stilistica: eleganza, cultura, sarcasmo e attenzione ai temi della libertà individuale e dei diritti civili.

Il tema della XXV edizione: “Discorso all’Umanità”

L’anteprima apre il percorso verso l’edizione 2026 de Il Libro Possibile, dedicata al tema “Discorso all’Umanità”, ispirato al celebre appello finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin.

Il festival proporrà incontri dedicati a narrativa, attualità, scienza, economia, ambiente, spettacolo, legalità e diritti, con l’obiettivo di mettere al centro la parola come strumento di confronto e costruzione di comunità.

La tappa di Polignano a Mare si svolgerà dall’8 all’11 luglio, mentre Vieste ospiterà gli appuntamenti dal 21 al 25 luglio.

Oltre 300 ospiti e un programma multidisciplinare

Tra gli ospiti annunciati figurano scrittori, giornalisti, scienziati, artisti e protagonisti del dibattito pubblico italiano e internazionale.

Il programma toccherà numerosi temi: dalla geopolitica all’ambiente, dalla cultura alla tecnologia, dall’educazione ai diritti civili, coinvolgendo personalità come Erri De Luca, Roberto Saviano, Ferruccio De Bortoli, Gianrico Carofiglio, Stefano Mancuso, Mario Tozzi, Carlo Cottarelli, Marco Travaglio, Massimo Giletti, Vincenzo Schettini e molti altri.

L’Opening Party con Afrojack

Il percorso di avvicinamento al festival proseguirà anche con la musica. Venerdì 3 luglio alle ore 18.30 è previsto l’Opening Party affidato ad Afrojack, star internazionale della musica elettronica e della club culture.

Lo special sunset show si terrà in Puglia e i biglietti sono disponibili tramite il circuito Ticketmaster.

Venticinque anni di cultura nelle piazze

Nato nel 2002 dal progetto dell’Associazione Culturale Artes, Il Libro Possibile celebra nel 2026 il suo venticinquesimo anniversario confermando la propria vocazione: portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e trasformare le piazze in spazi di incontro e dialogo.

L’edizione 2026 è sostenuta dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Vieste, dal Comune di Polignano a Mare e dalla Camera di Commercio di Foggia.

Info:

Il Libro Possibile 2026 – XXV edizione

Polignano a Mare: 8-11 luglio 2026

Vieste: 21-25 luglio 2026

Sito ufficiale: www.libropossibile.com