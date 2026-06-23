Da Ginosa alla semifinale di 'Vinci una casa in Sicilia': Puglisi & Partners approda alla nuova fase del programma



Lo studio di architettura, con il socio Cosimo Inglese originario di Ginosa, tornerà in onda il 29 giugno su HGTV nella fase semifinale





Lo studio Puglisi & Partners approda alla semifinale di “Vinci una casa in Sicilia”, il programma televisivo in onda su HGTV dedicato alla progettazione e alla trasformazione di una casa in Sicilia.





La puntata con la partecipazione dello studio è andata in onda ieri sera, 22 giugno, e ha visto Puglisi & Partners superare il turno, accedendo così alla fase semifinale del programma. Lo studio tornerà in onda nella puntata del 29 giugno, sempre su HGTV.





Un risultato che ha anche un legame con la Puglia: tra i soci dello studio c’è infatti l’architetto Cosimo Inglese, originario di Ginosa, in provincia di Taranto, che insieme all’architetto Franco Puglisi porta avanti una visione progettuale fondata sul rapporto tra architettura, territorio e identità dei luoghi.





A segnare il passaggio in semifinale è stata la proposta progettuale dedicata alla SPA, un ambiente intimo e materico pensato come luogo di raccoglimento e benessere all’interno della casa. Uno spazio essenziale, costruito sul rapporto tra luce, acqua e materia, in cui intonaci naturali, superfici calde, pietra e dettagli minimali contribuiscono a definire un’atmosfera contemporanea ma profondamente legata all’identità dei luoghi.





Per Puglisi & Partners, la partecipazione rappresenta un’occasione importante per portare in televisione il proprio approccio al progetto: un’architettura attenta ai luoghi, alla materia e alla capacità di trasformare gli spazi senza cancellarne l’identità.





Lo studio nasce dall’incontro professionale tra gli architetti Franco Puglisi e Cosimo Inglese, da un dialogo tra radici siciliane e pugliesi e da una visione condivisa dell’architettura contemporanea: progettare spazi capaci di unire memoria, funzione e qualità dell’abitare.





L’appuntamento con la semifinale è previsto per lunedì 29 giugno su HGTV canale 56.