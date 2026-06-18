Il Raid Mediterraneo in Rosa circumnaviga l’Italia e fa tappa a Tricase Porto



Un viaggio interamente al femminile per sensibilizzazione e raccolta fondi contro le malattie oncologiche





TRICASE (LE) - Ci sono viaggi che uniscono luoghi lontani e altri che, tappa dopo tappa, riescono a unire soprattutto storie, persone e valori. È il caso del Raid Mediterraneo in Rosa 2026, che oggi ha fatto tappa a Tricase Porto portando con sé un messaggio di coraggio, solidarietà e attenzione alla prevenzione.





Ad accogliere le sette componenti dell’equipaggio al loro arrivo in porto c’era il sindaco di Tricase, Antonio De Donno, insieme a quanti hanno voluto condividere un momento significativo per la comunità e per il territorio. La tappa tricasina dell’iniziativa è sostenuta anche da due realtà imprenditoriali locali, TR Inox di Tricase e Tappezzeria Nautica D’Amico di Casarano, che hanno scelto di affiancare un progetto capace di mettere insieme nautica, impegno sociale, imprese e comunità costiere.





Giunto alla sua terza edizione, il Raid Mediterraneo in Rosa attraversa le coste italiane con un equipaggio interamente femminile, trasformando ogni approdo in un’occasione di incontro e sensibilizzazione. L’iniziativa infatti sostiene le attività dell’Associazione Lorenzo Perrone ETS, impegnata nell’assistenza gratuita ai pazienti oncologici e alle loro famiglie e nella diffusione della cultura della prevenzione. Una realtà che quotidianamente, in quel di Milano, sostiene e supporta pazienti e famiglie che giungono da tutta Italia, ed anche dal Salento.





Il raid dunque trasforma una sfida in mare in un messaggio di vicinanza a chi affronta la malattia, di attenzione alla salute e di fiducia nella forza della condivisione. In alcune delle località coinvolte, il viaggio si accompagna anche a iniziative concrete dedicate alla prevenzione, con visite senologiche e dermatologiche gratuite.





Le sette protagoniste sono partite oggi all’alba da Margherita di Savoia. Dopo ore di navigazione lungo il versante adriatico, hanno raggiunto Tricase Porto, entrando nel bacino portuale e trovando ad attenderle il saluto della Città.





«Dal mare arrivano sempre storie uniche. Quella del Raid Mediterraneo in Rosa è una di queste: una storia di donne, coraggio, solidarietà e prevenzione, capace di trasformare un approdo in un’occasione di incontro e consapevolezza», dichiara il sindaco di Tricase Antonio De Donno. «Accogliere l’equipaggio a Tricase Porto significa ospitare un’iniziativa di grande valore. La sua permanenza nella nostra Città sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino il territorio, incontrare le istituzioni e dialogare con gli enti del Terzo settore. Questi due giorni sono uno spazio di confronto e condivisione, dal quale possano nascere nuove relazioni e future collaborazioni attorno ai temi della salute, dell’impegno sociale e della vicinanza alle persone».





Dopo Tricase Porto, la rotta proseguirà verso la Calabria, che sarà circumnavigata con due tappe, e successivamente lungo il versante tirrenico della Penisola fino a Genova.





Accogliendo il Raid Mediterraneo in Rosa, Tricase conferma ancora una volta il proprio legame con il mare e la vocazione del suo porto a essere luogo di incontro, passaggio e condivisione.