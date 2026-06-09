Il turismo passa dal web: Bari sempre più presente nei desideri dei viaggiatori internazionali

BARI - Dal dubbio alla grande aspettativa: la percezione di Bari tra i turisti stranieri si sta rafforzando grazie alla crescente influenza della narrazione digitale. A raccontarlo sono i segnali raccolti da BariExperience.com, che evidenziano come il processo di scelta di una destinazione turistica inizi sempre più spesso online, ben prima della prenotazione.

Prima si cerca sul web, poi si decide di partire. È un meccanismo ormai consolidato nel turismo contemporaneo e che sta interessando in modo sempre più evidente anche Bari. I viaggiatori internazionali non si limitano a ricerche generiche sulla città, ma approfondiscono aspetti specifici legati alle esperienze autentiche: gastronomia, spiagge, tradizioni locali, vita serale, mobilità e servizi.

Secondo BariExperience.com, portale dedicato alla promozione della Terra di Bari e riconosciuto anche come “Eccellenza italiana per la promozione del Made in Italy” presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la città sta entrando con maggiore frequenza nei percorsi decisionali dei turisti stranieri, che spesso iniziano il loro “viaggio” molto prima della partenza.

Il dato più significativo riguarda l’impatto della narrazione digitale sulla percezione della destinazione. In diversi casi, infatti, la consultazione di contenuti online ha contribuito non solo a rafforzare l’interesse per Bari, ma anche a modificarne la percezione iniziale, trasformando la curiosità in reale intenzione di viaggio.

Un fenomeno che conferma come il racconto di una destinazione online non sia più un elemento accessorio, ma un fattore che incide concretamente sulle scelte finali dei viaggiatori. La reputazione di una città si costruisce sempre più attraverso contenuti, esperienze condivise e piattaforme digitali in grado di orientare aspettative e decisioni.

In questo contesto, Bari beneficia di un percorso di crescita che negli ultimi anni ne ha rafforzato il posizionamento nel panorama turistico nazionale e internazionale. L’interesse dei viaggiatori si concentra sempre più su esperienze personalizzate e autentiche, che vanno oltre i tradizionali itinerari turistici e includono elementi della vita quotidiana e culturale del territorio.

“Il viaggio inizia già da lontano e con largo anticipo”, sottolinea il dott. Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com. “Le persone costruiscono online la percezione di una destinazione, si formano aspettative e immaginano l’esperienza ancora prima di partire. Se questa immaginazione viene stimolata nel modo corretto, può trasformarsi in una scelta concreta”.

Secondo Giuliani, il punto chiave è la capacità di raccontare il territorio in modo efficace e coordinato: “La forza di una destinazione non dipende solo da ciò che offre, ma da come viene raccontata. La narrazione digitale è oggi uno strumento strategico che coinvolge istituzioni, imprese e comunità locali”.

Il fenomeno conferma quindi una tendenza più ampia: la promozione turistica passa sempre più dalla comunicazione online, che non si limita a informare, ma contribuisce a costruire l’immaginario e a orientare le scelte di viaggio.