Vieste, indagine sul sindaco Nobiletti: accertamenti della Procura e revoca delle deleghe in giunta

VIESTE - Il sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, risulta indagato nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla Procura di Foggia. A renderlo noto è stato lo stesso primo cittadino attraverso un post sui social, pubblicato dopo aver ricevuto un avviso relativo ad accertamenti tecnici non ripetibili.

Secondo quanto riferito da Nobiletti, il procedimento sarebbe nato da controlli amministrativi effettuati nei confronti di un operatore economico, al quale era stato richiesto l’adeguamento degli impianti alle normative comunali. La successiva denuncia presentata dall’imprenditore avrebbe poi dato origine all’indagine.

Il sindaco ha dichiarato di essere sereno e fiducioso che la correttezza del proprio operato sarà chiarita nel corso degli accertamenti.

Dagli atti dell’inchiesta emergerebbe inoltre un ulteriore elemento: un assessore della giunta avrebbe registrato di nascosto conversazioni che coinvolgevano il sindaco e altri amministratori. Una circostanza che ha portato alla revoca immediata delle deleghe a Gaetano Antonio Paglialonga, fino a ieri assessore ai Grandi Eventi del Comune di Vieste.

L’amministrazione comunale, al momento, non ha diffuso ulteriori comunicazioni ufficiali sul prosieguo della vicenda.