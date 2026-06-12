Il weekend del Taranto Swing Festival al Mon Rêve



TARANTO - Dopo il bagno di folla con gli eventi gratuiti a Piazzale Democrate e in Piazza della Vittoria che hanno trasformato Taranto in una grande pista da ballo a cielo aperto, prosegue nel weekend il Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, la manifestazione internazionale inserita tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia nell’ambito del programma legato a Regione Europea dello Sport 2026. - Dopo il bagno di folla con gli eventi gratuiti a Piazzale Democrate e in Piazza della Vittoria che hanno trasformato Taranto in una grande pista da ballo a cielo aperto, prosegue nel weekend il Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, la manifestazione internazionale inserita tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia nell’ambito del programma legato a Regione Europea dello Sport 2026.





Prestigiosa location delle ultime due giornate della manifestazione – sabato 13 e domenica 14 giugno – sarà il Mon Rêve Ecogreen Resort dove, grazie alla preziosa collaborazione con la Direzione della struttura, si tengono i workshop e i laboratori di danze sportive swing che, con docenti alcuni dei più affermati ballerini del panorama internazionale, come ogni anno hanno fatto arrivare in città centinaia di appassionati da tutto il mondo.





Oltre a questa attività formativa, nelle serate si tengono al Mon Rêve Ecogreen Resort concerti ed esibizioni di swing dance a cui può partecipare il pubblico, un’occasione unica per ascoltare grandi interpreti della musica swing e ammirare le performance di alcuni dei più importanti ballerini professionisti a livello internazionale (Info e prenotazioni su www.tarantoswingfestival.com - email: info@beswing.it - tel. 3335030498).





Sono serate vissute nell’atmosfera vintage americana che caratterizza i festival Swing in tutto il mondo e, soprattutto, con la musica che ha rappresentato la colonna sonora dell’America tra gli anni Trenta e Cinquanta; saranno allestiti anche mercatini vintage con abiti, accessori e vinili d’epoca, nonché un “hair & make-up corner” per un perfetto look retrò!





Sabato 13 giugno, alle ore 22.00 il palco della “Mon Rêve Music Arena” ospiterà i live dei Jumpin' Up, del cantante britannico Jackson Sloan e della formazione berlinese The Big Five, tra le band più apprezzate del panorama swing contemporaneo; la serata, arricchita dall'esibizione di burlesque dell'artista internazionale Ginevra Joyce, proseguirà fino a notte fonda!





Ultima giornata del festival – domenica 14 giugno – vedrà al Mon Rêve Ecogreen Resort gli ultimi laboratori, tra cui il workshop speciale di burlesque guidato da Ginevra Joyce, e il tradizionale Swimsuit Contest, ispirato all'eleganza balneare degli anni Quaranta e Cinquanta; in serata gran finale con il DJ Set Rotation e il concerto degli Atollo 13 che, come è ormai tradizione, accompagneranno ballerini e pubblico nell'ultima notte di festa ino all'alba.





Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination è organizzato dall’Associazione “Be Swing”, con il patrocinio morale del Comune di Taranto e in collaborazione con Kyma Mobilità.





La manifestazione può contare sul sostegno di importanti realtà del tessuto imprenditoriale locale, a partire da BCC San Marzano di San Giuseppe, di Windor Infissi, di Mon Rêve Ecogreen Resort e di Cantine Giovanni Aiello di Putignano, partner che credono nel valore della cultura come leva di sviluppo e attrattività. turistica.





Accanto a loro, hanno scelto di sostenere il Festival anche numerosi sponsor privati che contribuiscono a rendere possibile un evento così articolato e di qualità: Ancona Gomme, Intuazione Eventi. Marturano Materiale Elettrico e Posizioni Note.





Un sostegno corale che testimonia il valore riconosciuto al Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, non solo come evento musicale e di intrattenimento, ma come vero e proprio progetto di marketing territoriale e di costruzione di immaginario positivo attorno alla città di Taranto.