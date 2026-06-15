Incendio nella notte a Nardò: distrutti capannoni industriali, indagini sulle cause

NARDO' - Un vasto incendio è divampato nella notte, intorno alle, all’interno di alcunilungo la, nella zona industriale di. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, allertati da una chiamata al 115. Due squadre operative, supportate da ulteriori mezzi, hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme, circoscrivere il rogo e procedere alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

L’incendio ha provocato danni ingenti: due dei tre capannoni presenti sono collassati, uno con struttura in acciaio e l’altro in cemento armato. Le fiamme hanno inoltre coinvolto diversi mezzi e attrezzature presenti all’interno, tra cui due trattori, un camion e alcuni muletti, oltre a materiale vario depositato nelle strutture.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse anche a causa della natura degli edifici, ormai in disuso, che hanno favorito il rapido propagarsi del fuoco e il successivo cedimento strutturale.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale o di origine dolosa.