Sata è la prima nata nel nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: un simbolo di vita e accoglienza

MONOPOLI - Una nascita che segna un momento simbolico per la sanità pugliese. Si chiamala prima bambina venuta alla luce nel, nata allenel Blocco Parto della struttura.

Per la ASL di Bari, l’evento rappresenta un segnale significativo: «Una nuova vita per il nuovo Ospedale è il miglior dono che questa piccola potesse fare ai suoi genitori e a tutti gli operatori sanitari».

La nascita della piccola Sata ha coinvolto emotivamente non solo i genitori, originari del Mali e già genitori di altre tre figlie, ma anche l’intera équipe sanitaria del reparto di Ostetricia e Ginecologia. Medici, ostetriche e infermieri hanno assistito il parto in un contesto di piena collaborazione multidisciplinare.

Determinante anche il contributo del personale del Pronto Soccorso, che ha garantito un rapido trasferimento della paziente nel Blocco Parto, dove le procedure si sono svolte regolarmente sotto la supervisione della ginecologa e con il successivo intervento dei neonatologi.

La prima nascita nel nuovo presidio ospedaliero assume così un valore che va oltre il dato clinico: un evento che inaugura simbolicamente una nuova fase per la struttura sanitaria e per il territorio servito.