Incendio a Statte, in azione il nuovo elicottero regionale: 17 lanci per domare le fiamme

STATTE - È stato necessario il primo intervento operativo del nuovo elicottero della flotta regionale antincendio boschivo per fronteggiare un incendio divampato a Statte, in contrada Sabatini, dove le fiamme hanno interessato un’area di macchia mediterranea.

Il velivolo, in servizio da appena un giorno e di stanza a Grottaglie, ha effettuato 17 lanci d’acqua nel corso delle operazioni, intervenendo a supporto delle squadre a terra composte da Vigili del Fuoco, personale dell’ARIF e volontari della Protezione civile.

Sul posto hanno operato anche due Canadair, impegnati nel contenimento del fronte del fuoco e nel rafforzamento delle attività di spegnimento dall’alto.

Secondo quanto riferito dalle autorità regionali, l’intervento ha consentito di mantenere sotto controllo le fiamme e ridurre il rischio di propagazione verso le aree circostanti.

«Oggi è entrato in azione il primo dei due elicotteri della flotta regionale antincendio boschivo della Protezione civile della Regione Puglia, confermando l’importanza di un presidio aereo sul territorio», ha dichiarato l’assessora regionale alla Gestione delle Emergenze Debora Ciliento.

L’esponente regionale ha inoltre sottolineato che il dispositivo sarà ulteriormente potenziato nei prossimi giorni con l’arrivo di un secondo elicottero di base a Foggia, rafforzando così la capacità di risposta agli incendi boschivi durante il periodo estivo.

L’operazione si inserisce nel dispositivo coordinato dalla Protezione Civile Regione Puglia, in collaborazione con Vigili del Fuoco e ARIF Puglia, impegnati nelle attività di prevenzione e spegnimento sul territorio.