Bari, alla Caserma Picca il concerto “Inno alla Vita” a sostegno di Fondazione Telethon

BARI - Giovedì 2 luglio alle ore 20.30, presso la Caserma Picca di Bari, si terrà la terza edizione del concerto benefico “Inno alla Vita – L’Esercito per Fondazione Telethon”, organizzato in collaborazione con il Comando Militare Esercito “Puglia”.

L’evento, inserito nelle iniziative celebrative degli 80 anni della Repubblica, vedrà l’esibizione della Banda dell’Esercito Italiano, complesso musicale istituzionale rappresentativo della Forza Armata. Nel corso della sua attività, la formazione si è esibita in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e internazionali, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro dell’Opera di Roma e La Fenice di Venezia, oltre che al Festival dei Due Mondi di Spoleto e al Festival di Sanremo, collaborando con artisti di fama mondiale. La sua interpretazione dell’Inno nazionale è stata inoltre inserita tra i simboli della Repubblica sul sito del Quirinale.

Per l’edizione 2026 del concerto, la Banda proporrà un programma intitolato “La Banda suona il Cinema”, con l’esecuzione di celebri colonne sonore della storia del cinema, con l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi destinata alla ricerca sulle malattie genetiche rare. L’iniziativa si inserisce nel 35° anno di collaborazione tra Esercito Italiano e Fondazione Telethon.

L’evento è organizzato con il supporto del Comando Militare Esercito Puglia e si svolgerà nella cornice della Caserma Domenico Picca, dove nel piazzale saranno allestiti circa 1.000 posti a sedere suddivisi in tre settori con differenti contributi di accesso.

In particolare, sono previsti 360 posti con contributo di 20 euro, 480 posti con contributo di 15 euro e 160 posti con contributo di 10 euro. È possibile partecipare tramite biglietteria elettronica e donazione online attraverso la piattaforma indicata dagli organizzatori, oppure richiedendo informazioni via e-mail con allegata ricevuta di donazione.

L’iniziativa punta a superare i risultati delle precedenti edizioni, rafforzando il sostegno alla ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche rare attraverso la partecipazione del pubblico e la raccolta fondi solidale.