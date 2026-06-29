La miglior pizza italiana si sfida in spiaggia: a Brindisi la semifinale della Pizza Bit Competition

La pizza lascia i tradizionali laboratori e approda sulla spiaggia. Martedì 7 luglio, all’Oktagona Beach di Brindisi, si terrà la prima semifinale della Pizza Bit Competition, il contest nazionale promosso e organizzato da Molino Dallagiovanna che riunisce alcuni tra i migliori professionisti della pizza italiana.

Dalle 13 alle 19, nove pizzaioli selezionati attraverso le gare regionali si sfideranno nella realizzazione della propria interpretazione di pizza utilizzando Blackery, l’innovativa miscela firmata Molino Dallagiovanna scelta come ingrediente protagonista della competizione.

Una gara che metterà alla prova tecnica, creatività e capacità di valorizzare le nuove frontiere della pizza contemporanea, in una location inedita: per la prima volta, infatti, una competizione professionale di questo livello si trasferisce sul litorale, trasformandosi in un evento aperto anche al pubblico.

A contendersi il pass per la finalissima saranno:

La giornata non sarà dedicata soltanto alla competizione. Al termine della gara, l’Oktagona Beach ospiterà un momento di festa e convivialità con un aperitivo accompagnato dalla musica e dall’intrattenimento di, per celebrare la pizza come simbolo di cultura, territorio e condivisione.

La quarta edizione della Pizza Bit Competition ha coinvolto pizzaioli professionisti provenienti da tutta Italia attraverso nove selezioni regionali, suddivise tra Nord, Centro e Sud. Le tre semifinali determineranno i concorrenti che accederanno alla finale prevista a settembre 2026 nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Piacenza), dove sarà proclamato il nuovo Dallagiovanna Pizza Ambassador.

Con la tappa brindisina il contest conferma la sua vocazione: portare la cultura della pizza fuori dagli schemi tradizionali, unendo alta formazione, competizione e spettacolo in una cornice suggestiva come quella del mare.