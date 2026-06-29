Lions Club Puglia: eletto Matteo Sances, onorificenza al Cav. Sorrento e nuovi incarichi



MAGLIE (LE) – Nella splendida cornice della location "Max Massimo Mentasti" di Maglie si è svolto il tradizionale ed atteso passaggio della campana del Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini. L’evento, cuore pulsante della vita associativa, ha ufficialmente sancito il passaggio di consegne per l’anno sociale 2026/2027, decretando l’inizio di un nuovo capitolo per il sodalizio salentino. – Nella splendida cornice della location "Max Massimo Mentasti" di Maglie si è svolto il tradizionale ed atteso passaggio della campana del Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini. L’evento, cuore pulsante della vita associativa, ha ufficialmente sancito il passaggio di consegne per l’anno sociale 2026/2027, decretando l’inizio di un nuovo capitolo per il sodalizio salentino.





La serata è stata impreziosita dalla partecipazione di importanti figure istituzionali del panorama lionistico regionale. Tra i presenti, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori, Leonardo Potenza, e il neo Governatore del Distretto Lions 108AB Puglia, Giuseppe D’Aprile e la Past Presidente del lions club Lupiae Mediterraneum, Anna Colaci, gradita ospite del club ospitante.





Il momento clou della cerimonia è stato l’investitura ufficiale del nuovo presidente: Matteo Sances ha raccolto il testimone, diventando il nuovo Presidente del Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini per l’anno sociale 2026/2027. Un passaggio di consegne che segna la volontà di proseguire sulla strada tracciata, con rinnovato entusiasmo e spirito di servizio.





Un tributo alla leadership: la Melvin Jones Fellowship al Cav. Antonio Sorrento





Il neo Presidente Sances ha voluto dedicare il suo primo atto istituzionale a un riconoscimento di straordinario valore, testimoniando la gratitudine del club per il lavoro svolto nella precedente gestione. Sottolineando lo straordinario impatto sia in termini di progetti concreti avviati sia per la crescente visibilità data al club, il Presidente Sances ha conferito al Cavaliere Antonio Sorrento la prestigiosa Melvin Jones Fellowship. Questa onorificenza rappresenta la più alta forma di riconoscimento internazionale conferita dalla Fondazione del Lions Clubs International (LCIF). Istituita nel 1973, porta il nome del fondatore del Lions Clubs International, Melvin Jones, e viene assegnata a coloro che si sono distinti per particolare generosità e dedizione al servizio umanitario. Più di un semplice premio, è un tributo a chi incarna gli ideali di solidarietà e impegno sociale che sono il cuore del lionismo, e viene conferito a seguito di una donazione alla LCIF a sostegno dei progetti umanitari in tutto il mondo.

Il Cav. Sorrento, visibilmente emozionato nel ricevere il riconoscimento, ha così commentato: «Ringrazio il club per questo riconoscimento che mi inorgoglisce e che voglio condividere con tutto il mio direttivo. Per il prossimo anno sociale continueremo su questa rotta sostenendo Matteo per realizzare nuovi progetti. L’obiettivo non è solo il finanziamento di singole azioni, ma accrescere il senso di comunità e solidarietà sul territorio salentino, collaborando anche con altre associazioni per la salvaguardia del bene comune». Parole che tracciano il solco di un impegno che va oltre il singolo progetto, per abbracciare una visione più ampia di coesione sociale e crescita collettiva.





La serata è stata anche l’occasione per accogliere con entusiasmo un nuovo socio: Benito Casciaro è entrato ufficialmente a far parte del Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini. Un ingresso che il sodalizio ha accolto con grande favore, nella certezza che la sua esperienza sarà preziosissima e che darà un contributo fondamentale ai service del club, in particolare a quelli dedicati alla Sicurezza, area di intervento sempre più centrale nell’attività dell’associazione.





Non sono mancate, infine, le nomine ufficiali conferite dal neo Governatore Giuseppe D’Aprile, che vanno a completare il quadro dirigenziale e operativo del club e della circoscrizione. Sono stati infatti conferiti i seguenti incarichi:

- Cav. Antonio Sorrento – Referente Marketing e Comunicazione Interna Circoscrizione Messapia;

- Prof.ssa Sarah Siciliano – Presidente di Circoscrizione "Messapia";

- Prof. Aldo Siciliano – Coordinatore distrettuale Comitato Valorizzazione Civiltà Storiche della Puglia;

- Oronzo Pulli – Referente Comitato Educazione Finanziaria Circoscrizione "Messapia".





Un organigramma che unisce competenze diverse e consolidate, a testimonianza della vitalità e della capacità progettuale del club, pronto ad affrontare le sfide del nuovo anno sociale con una squadra rinnovata e motivata. L’anno sociale 2026/2027 si apre dunque all’insegna della continuità e del rinnovamento, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’impatto positivo del Lionismo sul territorio salentino.