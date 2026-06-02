Manduria, 'Peer Gynt' di Henrik Ibsen in scena nell’area dell’ex Chiesa di Santa Croce il 5 giugno



MANDURIA (TA) - Dopo il successo riscosso nei festival teatrali della stagione 2025-2026, torna in scena “Peer Gynt” di Henrik Ibsen, spettacolo diretto da Ilaria Marzo, che sarà rappresentato venerdì 5 giugno alle ore 20.00 nell'area dell’ex Chiesa di Santa Croce, adiacente al Parco Archeologico di Manduria, una cornice di grande fascino storico e paesaggistico che ben si presta ad accogliere un’opera capace di intrecciare realtà, mito e immaginazione - Dopo il successo riscosso nei festival teatrali della stagione 2025-2026, torna in scena “Peer Gynt” di Henrik Ibsen, spettacolo diretto da Ilaria Marzo, che sarà rappresentato venerdì 5 giugno alle ore 20.00 nell'area dell’ex Chiesa di Santa Croce, adiacente al Parco Archeologico di Manduria, una cornice di grande fascino storico e paesaggistico che ben si presta ad accogliere un’opera capace di intrecciare realtà, mito e immaginazione





L'iniziativa è promossa dall'Associazione culturale TeatroDellaLuna e dall'Associazione Plinio il Vecchio, impegnata da anni, quest’ultima, nell’animazione culturale del territorio attraverso attività artistiche, formative e performative. Lo spettacolo, organizzato con il contributo della Farmacia Santa Chiara e con la collaborazione del Comune di Manduria, rappresenta il risultato di un articolato percorso educativo e culturale che vede in prima linea il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria. La partecipazione dell'Istituto si inserisce infatti nell'ambito dei protocolli d'intesa sottoscritti sia con TeatroDellaLuna sia con Plinio il Vecchio, finalizzati alla realizzazione di percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL) dedicati alle arti performative, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione della cittadinanza attiva.





Lo spettacolo vede impegnato un cast di oltre trenta giovani interpreti, affiancati da una squadra tecnica composta da scenografi, scenotecnici, attrezzisti, tecnici audio e luci, anch'essi protagonisti di un intenso percorso formativo. La rappresentazione, impreziosita dalle celebri musiche di Edvard Grieg, accompagna lo spettatore in un viaggio suggestivo tra realtà e fantasia, popolato da troll, principesse, mercanti, viaggiatori e figure simboliche che incarnano le inquietudini e le aspirazioni del protagonista. La produzione è stata già presentata con grande successo nell'ambito del Festival nazionale ChièDiscena 2026 di Gioia del Colle, dove ha ricevuto l'apprezzamento del pubblico e degli operatori del settore per la qualità della regia, l'impatto visivo dell'allestimento e la maturità interpretativa dei giovani attori. Particolarmente curato l'allestimento scenico, con scenografie realizzate da Paola Crisci e Serena Manca, insieme agli studenti dell’indirizzo artistico del Liceo.





Il ritorno sulle scene dell'opera di Ibsen coincide inoltre con un momento particolarmente significativo per TeatroDellaLuna, recentemente premiata alla IV edizione del Concorso Internazionale di Teatro Scuola “Tiziana Semerano” a Ostuni, dove ha ottenuto il prestigioso Premio Teatro Sociale e di Comunità con lo spettacolo “Amori in terra di Russia. Omaggio a Čechov”, anch'esso diretto da Ilaria Marzo.





Nella suggestiva cornice dell’area dell’ex Chiesa di Santa Croce, adiacente al Parco Archeologico di Manduria, “Peer Gynt” accompagnerà il pubblico nel celebre viaggio del protagonista tra sogno e realtà, desiderio e disillusione, identità e ricerca di sé. Una storia senza tempo che, attraverso linguaggi contemporanei e una forte componente corale, invita a riflettere sul significato delle proprie scelte e sulla responsabilità individuale.





L'appuntamento del 5 giugno rappresenta un'occasione speciale per vivere il teatro in uno dei luoghi più suggestivi della città, in un dialogo ideale tra arte, storia, paesaggio e formazione delle nuove generazioni.