Lecce, Stefano Trinchera rinnova fino al 2029: continuità per il progetto giallorosso

- Il US Lecce ha ufficializzato il rinnovo del contratto del direttore sportivo Stefano Trinchera. Il dirigente 52enne resterà legato al club salentino fino al 30 giugno 2029.

L'accordo prolunga di un anno il precedente contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2028, confermando la fiducia della società nel lavoro svolto da Trinchera negli ultimi anni.

L'esperienza da dirigente

Nel corso della sua carriera dirigenziale, Trinchera ha maturato esperienza come direttore sportivo del Cosenza Calcio e della Virtus Francavilla, prima di approdare al Lecce, dove ha contribuito alla crescita del progetto sportivo giallorosso.

Una lunga carriera da calciatore

Prima di diventare dirigente, Trinchera ha avuto una lunga carriera sui campi da gioco. Ha vestito le maglie di diverse società italiane, tra cui Brindisi FC, Ternana Calcio, Manfredonia Calcio, AC Reggiana, FC Crotone, US Avellino, Turris Calcio, Trapani Calcio, US Lecce, Casarano Calcio e Giulianova Calcio, oltre alle giovanili del Lecce e all'esperienza con il Leverano.

Obiettivo permanenza in Serie A

Il rinnovo di Trinchera rappresenta un segnale di continuità per il Lecce, che sta programmando la prossima stagione di Serie A. Dopo le recenti salvezze conquistate nella massima categoria, il club salentino punta a confermarsi competitivo e a raggiungere nuovamente l'obiettivo della permanenza, considerato prioritario per la crescita della società.