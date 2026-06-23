La sottosegretaria Savino in visita a Bitonto: «I Comuni sono il cuore della Repubblica»

BITONTO – Visita istituzionale a Palazzo Gentile per la sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, accolta dal sindaco Francesco Paolo Ricci e dai rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Nel corso dell’incontro, svoltosi nella giornata di oggi, la sottosegretaria ha ribadito il ruolo strategico degli enti locali nello sviluppo del Paese, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Governo e amministrazioni comunali.

«Desidero ringraziare il sindaco Ricci per l’accoglienza e per questa occasione di incontro con una comunità ricca di storia, identità e vitalità civica», ha dichiarato Savino. «Bitonto rappresenta una realtà importante della provincia di Bari e conferma il ruolo centrale che i Comuni svolgono nella vita democratica, economica e sociale del Paese».

Durante il confronto sono stati affrontati i temi della finanza locale, degli investimenti pubblici, della capacità amministrativa degli enti e della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Aspetti che, secondo la rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, risultano fondamentali per sostenere la crescita e la competitività dei territori.

«I Comuni sono il primo luogo in cui i cittadini incontrano le istituzioni. È qui che le politiche pubbliche diventano servizi, risposte concrete e opportunità», ha evidenziato la sottosegretaria. «Dal Ministero guardiamo agli enti locali come interlocutori essenziali: sostenere i Comuni significa sostenere famiglie, imprese, lavoro e coesione sociale».

La visita ha assunto anche un significato personale per Savino, che ha ricordato il legame della propria famiglia con la città di Bitonto.

«Essere oggi a Bitonto ha per me un significato speciale, perché questa città è legata alla mia storia familiare: qui è nato mio nonno paterno. Ritrovare questi luoghi significa ritrovare una parte delle proprie radici, ma anche ricordare che la politica deve partire dall’ascolto delle comunità, dal rispetto dei territori e dalla responsabilità verso il futuro».

In chiusura, la sottosegretaria ha ribadito l’impegno del Governo nel coniugare equilibrio dei conti pubblici e sostegno alle comunità locali.

«La buona finanza pubblica non è un esercizio astratto: significa mettere le risorse dove servono, evitare sprechi, rafforzare i servizi e creare condizioni favorevoli allo sviluppo», ha concluso Savino.