Lecce Cocktail Week 2026, Martin Miller’s Gin protagonista tra formazione e mixology d’eccellenza

LECCE - In occasione della, in programma dal 6 al 14 giugno, Martin Miller’s Gin rinnova la propria partecipazione alla kermesse pugliese con un calendario di appuntamenti dedicati alla formazione professionale, alla ricerca tecnica e al benessere dei bartender.

Il brand premium di gin, distribuito in Italia da Compagnia dei Caraibi e noto per la distillazione con acqua purissima islandese, sarà protagonista il 9 e 10 giugno con un percorso che unisce due dimensioni complementari: la “Professional Pursuit”, focalizzata su tecnica e sperimentazione nella mixology, e la “Personal Pursuit”, dedicata al benessere psicofisico e alla gestione dello stress nel lavoro quotidiano.

Il programma prende il via il 9 giugno presso il Barone di Mare Hotel & Resort – Cala Marin Lido, con il seminario “Flavour Alchemy – Ultimate Guide to Infusions”, guidato dal Global Brand Ambassador Danil Nevsky. L’incontro sarà dedicato allo studio delle infusioni, tra chimica degli ingredienti, tecniche avanzate e costruzione degli equilibri aromatici, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per la creazione di cocktail sempre più strutturati e identitari.

A seguire, spazio alla “Personal Pursuit” con Simone Fusco, esperto di respirazione consapevole e metodo Wim Hof, che proporrà un percorso dedicato a tecniche di respirazione, resilienza allo stress ed esposizione al freddo. L’attività mira a migliorare concentrazione, equilibrio mentale e performance professionale attraverso esercizi pratici e approcci di consapevolezza.

Il 10 giugno è previsto un secondo appuntamento con una guest shift di Danil Nevsky presso il Quanto Basta di Lecce, uno dei cocktail bar di riferimento della scena nazionale. Dalle ore 19, Martin Miller’s Gin sarà protagonista di una serata dedicata alla sperimentazione e all’alta miscelazione.

Nel corso dell’intera manifestazione, il gin sarà inoltre presente nelle cocktail list di due locali simbolo della città: Folia e Frivolo, consolidando la propria presenza nella scena del bere miscelato salentino.

Con questa partecipazione, Martin Miller’s Gin conferma il proprio impegno nella promozione della cultura della mixology premium, attraverso formazione, innovazione e valorizzazione dell’ospitalità contemporanea.