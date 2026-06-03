Bari, al Politecnico il Global Summit “ACES Women & Allies 2026” sulla parità di genere nello sport

BARI - Venerdì 5 giugno alle ore 9, l’aula “Attilio Alto” del Politecnico di Bari ospiterà la tavola rotonda, un appuntamento internazionale dedicato al ruolo dell’attività sportiva femminile come strumento di inclusione, uguaglianza e promozione della parità di genere.

L’iniziativa, organizzata da ACES Europe, si inserisce nel percorso che ha portato la Puglia a essere insignita del titolo di Regione Europea dello Sport 2026 e punta al lancio di una piattaforma globale biennale e itinerante sul tema.

Al centro del confronto vi sarà il rapporto tra sport, politiche di genere e sviluppo sociale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure di rilievo del panorama sportivo europeo.

Interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale allo Sport Cristian Casili, il dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e Sport della Regione Puglia Benedetto Pacifico, la presidente ANCI Puglia Fiorenza Pascazio, il rettore del Politecnico di Bari Umberto Fratino, il segretario generale ACES Europe Hugo Alonso, il vicepresidente e presidente ACES Europe Italia Vincenzo Lupattelli e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Salvatore D’Aluiso.

Il summit sarà anticipato da una conferenza stampa in programma giovedì 4 giugno nella sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia, durante la quale saranno illustrate le finalità dell’iniziativa e il suo impatto atteso sul territorio e a livello internazionale.