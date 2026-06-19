Lecce, domenica 21 l'International Yoga Day 2026



LECCE - Il prossimo 21 giugno, in occasione dell’International Yoga Day 2026, milioni di persone in tutto il mondo si uniranno nella celebrazione della Giornata Internazionale dello Yoga. - Il prossimo 21 giugno, in occasione dell’International Yoga Day 2026, milioni di persone in tutto il mondo si uniranno nella celebrazione della Giornata Internazionale dello Yoga.





Anche Lecce prenderà parte a questo grande evento globale grazie alla Scuola Arti Orientali IL SOLE, che aderisce all’iniziativa fin dalla sua prima edizione nel 2015. Da undici anni consecutivi la scuola organizza la celebrazione cittadina dell’International Yoga Day, portando lo yoga fuori dalla propria sede e facendolo vivere nei luoghi più rappresentativi della città.





Nel corso degli anni centinaia di persone hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi gratuitamente a questa disciplina, partecipando a momenti di pratica e condivisione in spazi aperti e accessibili a tutti. Lo spirito dell’iniziativa è rimasto immutato: rendere lo yoga un’esperienza inclusiva, aperta a praticanti e principianti, cittadini e visitatori, offrendo un’occasione concreta di incontro con una tradizione che appartiene al patrimonio culturale dell’umanità.





L’edizione 2026 si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza Sant’Oronzo, autentico cuore pulsante della città, luogo simbolo della storia, dell’identità e della vita sociale di Lecce. Una scelta che rafforza il significato dell’evento: portare lo yoga tra le persone, nel centro della comunità, rendendolo visibile e accessibile a chiunque desideri fermarsi, osservare o partecipare.





Lo yoga, infatti, non è semplicemente un’attività fisica o una disciplina sportiva, ma un fenomeno culturale che da millenni attraversa popoli e civiltà, promuovendo valori di equilibrio, rispetto, conoscenza di sé e dialogo tra le culture. Per questo la Giornata Internazionale dello Yoga rappresenta un momento di incontro che supera i confini della pratica individuale per diventare un’esperienza collettiva di benessere e consapevolezza.





La partecipazione all’evento sarà libera e gratuita. Tutti saranno invitati a prendere parte a una pratica condivisa nel cuore della città, contribuendo a trasformare Piazza Sant’Oronzo in uno spazio di ascolto, armonia e partecipazione.





Dopo oltre un decennio di celebrazioni, la Scuola Arti Orientali IL SOLE rinnova così il proprio impegno nel diffondere la cultura dello yoga e nel valorizzare il rapporto tra questa antica tradizione e il territorio leccese, confermando un appuntamento ormai entrato a far parte della vita culturale della città.





La Giornata Internazionale dello Yoga, è stata istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il valore universale di una tradizione millenaria che promuove armonia, consapevolezza e benessere.





International Yoga Day 2026 21 giugno 2026 – ore 19.00 Piazza Sant’Oronzo – Lecce





Ingresso libero e aperto a tutti. Porta il tuo tappetino e una maglia arancione o fucsia!





Per informazioni: Scuola Arti Orientali IL SOLE





379 207 4389 – 0832 243015