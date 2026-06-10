Lecce, Gandelman resta in giallorosso: il centrocampista israeliano sarà confermato per la prossima Serie A

- Il Omri Gandelman continuerà a vestire la maglia del US Lecce anche nella prossima stagione. Il centrocampista israeliano rientra infatti nei piani della società salentina in vista del campionato di Serie A 2026-2027.

Nel corso dell’ultima stagione, Gandelman ha collezionato 19 presenze in campionato, contribuendo al percorso della formazione giallorossa. Il giocatore rappresenta una delle opzioni a disposizione dello staff tecnico per il centrocampo e sarà regolarmente a disposizione per la preparazione estiva.

Prima dell’esperienza italiana, Gandelman ha maturato un importante percorso professionale tra Israele e Belgio. In carriera ha vestito le maglie del KAA Gent e del Maccabi Netanya, oltre ad aver militato nelle formazioni giovanili del Maccabi Netanya, dell’SV Wehen e dell’Hapoel Petah Tikva.

A livello internazionale, il centrocampista ha collezionato diverse presenze con le rappresentative nazionali israeliane, disputando nove gare da titolare con la nazionale maggiore di Israele e quindici partite con l’Under 21.

Il suo legame con il Lecce è destinato a proseguire ancora a lungo: il contratto che lo lega al club salentino ha infatti scadenza fissata al 30 giugno 2029.

Dopo il periodo di vacanza estivo, Gandelman farà ritorno in città nel mese di luglio per iniziare il lavoro in vista del ritiro precampionato. L’obiettivo sarà arrivare nelle migliori condizioni all’inizio della nuova stagione, che prenderà il via ad agosto.

Per il Lecce, anche nel prossimo campionato, la priorità sarà conquistare la permanenza in Serie A, traguardo fondamentale per consolidare la presenza del club nella massima serie del calcio italiano.