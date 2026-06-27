Oria, domenica 28 giugno presentazione del libro 'Ostuni. Non mi cercare più...' di Luigi Del Vecchio nel Giardino di San Francesco



ORIA (BR) - Domenica 28 giugno 2026, alle ore 20:00, nel Giardino di San Francesco in Oria (via Sen. Tommaso Martini), l'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio" e il Rotary Club "Oria Castello Normanno Svevo" incontreranno Luigi Del Vecchio, autore del thriller poliziesco "Ostuni. Non mi cercare più...". - Domenica 28 giugno 2026, alle ore 20:00, nel Giardino di San Francesco in Oria (via Sen. Tommaso Martini), l'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio" e il Rotary Club "Oria Castello Normanno Svevo" incontreranno Luigi Del Vecchio, autore del thriller poliziesco "Ostuni. Non mi cercare più...".





L'autore dialogherà con Maria Carone (Rotary Club "Oria Castello Normanno Svevo") e Luca Carbone (presidente de "Il Pozzo e l'Arancio").





L'evento è il terzo appuntamento della XV rassegna "Un Pozzo di Cultura", è patrocinato dalla Città di Oria ed è realizzato anche grazie alla comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi in Oria.