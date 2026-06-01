Lecce, rinnovo per Antonino Gallo: contratto fino al 2027

FRANCESCO LOIACONO - Il US Lecce ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del difensore Antonino Gallo. Il nuovo accordo legherà il giocatore ai salentini fino al 30 giugno 2027, prolungando di un anno il precedente contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2026.Gallo si è confermato uno degli elementi più affidabili della formazione giallorossa nell’ultimo campionato di Serie A, collezionando 37 presenze e offrendo un contributo importante nel percorso della squadra.Nel corso della sua carriera il terzino siciliano ha maturato esperienza con la Virtus Francavilla e con il settore giovanile del Palermo FC, vestendo le maglie dell’Under 17, dell’Under 19 e successivamente della prima squadra rosanero prima del trasferimento a Lecce.Gallo ha inoltre avuto l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello giovanile, collezionando una presenza da titolare con la Italia Under-21 e una con la Italia Under-20. Dopo il periodo di vacanza estivo, il difensore farà ritorno a Lecce nel mese di luglio per iniziare la preparazione precampionato e prendere parte al ritiro della squadra. Da agosto tornerà quindi a disposizione dei giallorossi per affrontare la nuova stagione di Serie A, con l’obiettivo di continuare a essere un punto di riferimento sulla fascia sinistra della formazione salentina.