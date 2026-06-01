Lecce, rinnovo per Antonino Gallo: contratto fino al 2027
Gallo si è confermato uno degli elementi più affidabili della formazione giallorossa nell’ultimo campionato di Serie A, collezionando 37 presenze e offrendo un contributo importante nel percorso della squadra.
Nel corso della sua carriera il terzino siciliano ha maturato esperienza con la Virtus Francavilla e con il settore giovanile del Palermo FC, vestendo le maglie dell’Under 17, dell’Under 19 e successivamente della prima squadra rosanero prima del trasferimento a Lecce.
Gallo ha inoltre avuto l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello giovanile, collezionando una presenza da titolare con la Italia Under-21 e una con la Italia Under-20. Dopo il periodo di vacanza estivo, il difensore farà ritorno a Lecce nel mese di luglio per iniziare la preparazione precampionato e prendere parte al ritiro della squadra. Da agosto tornerà quindi a disposizione dei giallorossi per affrontare la nuova stagione di Serie A, con l’obiettivo di continuare a essere un punto di riferimento sulla fascia sinistra della formazione salentina.