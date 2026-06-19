Lecce, ritiro precampionato in Austria: dal 15 al 29 luglio a Bad Loipersdorf

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha definito il programma del ritiro precampionato in vista della stagione 2026-2027. La squadra giallorossa sarà impegnata a Bad Loipersdorf, in Austria, dal 15 al 29 luglio, periodo durante il quale getterà le basi per il prossimo campionato di Serie A.Prima della partenza per l’Austria, i calciatori si ritroveranno a Lecce in una data che sarà comunicata nelle prossime settimane. In Salento il gruppo sosterrà i primi test atletici e le sedute iniziali di preparazione prima di trasferirsi all’estero.Durante il soggiorno austriaco, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco si allenerà presso un centro sportivo situato a Fürstenfeld, località che ospiterà le sessioni di lavoro quotidiane dei giallorossi.Per il Lecce si tratta di un ritorno in Austria dopo due anni. L’ultima esperienza estiva nel Paese risale infatti al 2024, quando la formazione salentina svolse il ritiro a Neustift sotto la guida tecnica di Luca Gotti.Nelle prossime settimane la società, in accordo con Di Francesco, definirà anche il programma delle amichevoli estive che accompagneranno la preparazione. Restano ancora da stabilire date, sedi e avversari degli incontri che consentiranno allo staff tecnico di valutare la condizione della squadra e i progressi del lavoro svolto.Dopo la salvezza conquistata nelle ultime stagioni, il Lecce si prepara ad affrontare un nuovo campionato con l’obiettivo di confermarsi nella massima serie. La permanenza in Serie A resta il traguardo principale della società salentina, chiamata ancora una volta a lottare per mantenere la categoria in un torneo che si preannuncia particolarmente competitivo.