Mondiali Femminili 2027, l’Italia sfida la Bielorussia nei Play Off

FRANCESCO LOIACONO - Si è svolto ieri a Nyon, in Svizzera, il sorteggio dei Play Off europei per la qualificazione ai Mondiali di Calcio Femminile 2027, in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio.L’urna ha riservato all’Italia un doppio confronto contro la Bielorussia nel primo turno degli spareggi. La gara d’andata è in programma il 9 ottobre in Bielorussia, mentre il ritorno si disputerà il 13 ottobre in Italia. Le azzurre saranno chiamate a superare il turno per continuare la corsa verso la rassegna iridata.In caso di qualificazione, la Nazionale italiana affronterà nel secondo e decisivo turno dei Play Off la vincente della sfida tra Finlandia e Serbia. Anche questo turno si giocherà con formula di andata e ritorno: la prima partita è prevista per il 1° dicembre, mentre il match decisivo si disputerà il 5 dicembre.Il percorso verso il Mondiale brasiliano si annuncia quindi impegnativo per la selezione azzurra, che dovrà prima superare l’ostacolo Bielorussia e poi conquistare un ulteriore successo per staccare il pass per la competizione iridata.Completano il quadro delle sfide del primo turno dei Play Off gli incontri tra Svezia e Lituania, Romania e Norvegia, Grecia e Inghilterra, Croazia e Islanda, Repubblica d’Irlanda e Kazakistan, Austria e Kosovo, Ungheria e Olanda.Nella parte opposta del tabellone sono state sorteggiate anche le sfide tra Galles e Albania, Turchia e Slovenia, Slovacchia e Ucraina, Svizzera e Israele, Polonia e Belgio, Scozia e Repubblica Ceca e Portogallo contro Irlanda del Nord.Per l’Italia si apre dunque una fase cruciale della stagione internazionale: due turni da superare per conquistare un posto tra le protagoniste del Mondiale femminile del 2027 in Brasile.