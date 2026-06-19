Mondiali Femminili 2027, l’Italia sfida la Bielorussia nei Play Off
L’urna ha riservato all’Italia un doppio confronto contro la Bielorussia nel primo turno degli spareggi. La gara d’andata è in programma il 9 ottobre in Bielorussia, mentre il ritorno si disputerà il 13 ottobre in Italia. Le azzurre saranno chiamate a superare il turno per continuare la corsa verso la rassegna iridata.
In caso di qualificazione, la Nazionale italiana affronterà nel secondo e decisivo turno dei Play Off la vincente della sfida tra Finlandia e Serbia. Anche questo turno si giocherà con formula di andata e ritorno: la prima partita è prevista per il 1° dicembre, mentre il match decisivo si disputerà il 5 dicembre.
Il percorso verso il Mondiale brasiliano si annuncia quindi impegnativo per la selezione azzurra, che dovrà prima superare l’ostacolo Bielorussia e poi conquistare un ulteriore successo per staccare il pass per la competizione iridata.
Completano il quadro delle sfide del primo turno dei Play Off gli incontri tra Svezia e Lituania, Romania e Norvegia, Grecia e Inghilterra, Croazia e Islanda, Repubblica d’Irlanda e Kazakistan, Austria e Kosovo, Ungheria e Olanda.
Nella parte opposta del tabellone sono state sorteggiate anche le sfide tra Galles e Albania, Turchia e Slovenia, Slovacchia e Ucraina, Svizzera e Israele, Polonia e Belgio, Scozia e Repubblica Ceca e Portogallo contro Irlanda del Nord.
Per l’Italia si apre dunque una fase cruciale della stagione internazionale: due turni da superare per conquistare un posto tra le protagoniste del Mondiale femminile del 2027 in Brasile.