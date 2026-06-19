Vasco infiamma Bari, migliaia di fan al San Nicola: tra code e attese il clima è già da grande evento

BARI - C’è Carmelo, arrivato da Catania per celebrare il suo sessantesimo compleanno insieme al suo idolo di sempre. Poi ci sono i fan accampati da giorni all’ombra di un ulivo nei pressi dello stadio, pur di conquistare un posto nelle prime file. A Bari è già febbre Vasco.I cancelli dello stadio San Nicola si sono aperti alle 15, ma l’attesa per il ritorno del rocker emiliano nella città pugliese era iniziata molto prima. Le due date baresi del tour sono entrambe sold out, confermando il legame speciale che unisce Vasco Rossi al pubblico pugliese. Un ritorno attesissimo, a due anni dal poker di concerti che aveva fatto registrare il tutto esaurito.Fin dalle prime ore del pomeriggio, l’area attorno all’impianto si è riempita di migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia. Auto e pullman hanno creato lunghe code lungo le principali vie d’accesso, mentre i parcheggi disponibili sono andati rapidamente esauriti.Tra cori, bandiere, magliette celebrative e foto ricordo, il clima è quello delle grandi occasioni. Per molti non si tratta soltanto di un concerto, ma di un vero e proprio rito collettivo che richiama intere generazioni di fan. Famiglie, gruppi di amici e appassionati storici condividono l’attesa in un’atmosfera di festa che accompagna l’avvicinarsi dello spettacolo.Ancora una volta Bari si conferma una delle tappe più amate del tour di Vasco Rossi, capace di richiamare decine di migliaia di spettatori e trasformare il San Nicola in una grande festa della musica e delle emozioni.