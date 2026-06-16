Locus Festival 2026, si parte con i Kneecap: a Molfetta l’unica data del Sud Italia

MOLFETTA - Sarà l’Eremo Club di Molfetta ad accendere i riflettori sulla ventiduesima edizione del Locus Festival. Giovedì 18 giugno il celebre festival pugliese inaugurerà il cartellone 2026 con l’unica data nel Sud Italia dei Kneecap, il trio irlandese protagonista della nuova scena musicale europea, impegnato nel tour internazionale “Fenian”.

L’appuntamento rappresenta il primo evento dell’edizione intitolata “Play What's Not There”, che fino al 2 settembre attraverserà la Puglia con concerti e spettacoli affidati ad alcuni dei più importanti artisti della scena contemporanea internazionale.

Ad aprire la serata sarà Kyoto, progetto musicale della cantautrice, batterista e producer Roberta Russo, tra le realtà emergenti più interessanti dell’indie italiano. A seguire il pubblico potrà assistere all’esibizione dei Kneecap, formazione composta da Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí, capaci di fondere hip hop, elettronica e attitudine punk in uno stile originale che li ha resi un fenomeno culturale oltre che musicale.

Il gruppo arriva in Puglia dopo la pubblicazione del secondo album “Fenian”, prodotto da Dan Carey, figura di riferimento della scena britannica contemporanea. Un lavoro che conferma la capacità del trio di coniugare sperimentazione sonora, identità culturale e sensibilità generazionale.

A chiudere la serata sarà il dj set di Xyde, producer pugliese noto per le sue contaminazioni tra drum and bass, bass music ed elettronica da club.

L’evento rientra nel progetto “Suoni e Segni. Trame di Cultura Contemporanea”, sostenuto dal Programma Operativo Complementare Puglia 2021-2027, un percorso triennale dedicato alla promozione della cultura contemporanea attraverso festival, concerti, mostre, residenze artistiche e produzioni originali diffuse sul territorio regionale.

Dopo l’apertura di Molfetta, il Locus Festival proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti che toccheranno diverse località pugliesi. Tra gli artisti più attesi figurano David Byrne, Skunk Anansie, Marcus Miller, John Legend, Johnny Marr, Iosonouncane, Vinicio Capossela, Subsonica, Thundercat, Cosmo e C.S.I., confermando la vocazione internazionale di una manifestazione che negli anni è diventata uno degli eventi musicali di riferimento nel panorama italiano.