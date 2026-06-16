Lecce, sabato 20 giugno lo speaker mondiale PREM RAWAT 5 All



"Uncover Life - Scopri la Vita. Aprire il cuore alla vita, per guardare con occhi nuovi il mondo". Bologna-Lecce sabato 20 giugno, ore 18:00, Piazza Giosuè Carducci





LECCE - Uncover Life - Scopri la Vita da Bologna approda a Lecce sabato 20 giugno. Piazza Giosuè Carducci, alle ore 18:00, ospiterà il grande maxischermo per il collegamento in diretta da Bologna, dove Prem Rawat — autore di bestseller e ambasciatore di pace, seguito e stimato a livello globale — trasmetterà il suo messaggio di pace nel corso di un evento condotto da Neri Marcorè. Sarà in diretta dalla città del barocco e contemporaneamente anche a Forza D’Agrò- Sicilia, Poggio Dei Pini – Sardegna e a Crodo – Piemonte con un collegamento che abbraccia l’Italia.





A Lecce la conduzione sarà affidata a Loris Coppola. L’evento, ad ingresso gratuito con traduzione italiana, non sarà una conferenza né un corso, ma un momento di condivisione e della conoscenza di sé. Un invito ad avere coraggio per riscoprire il luogo in cui ognuno può trovare la pace interiore, una nuova gioia di vivere e una relazione autentica con la vera essenza di sé.





Secondo Rawat la pace non solo è possibile, ma è accessibile a ogni essere umano. Nelle varie conferenze che tiene ogni anno in tutto il mondo insegna che non si trova all’esterno, ma è già dentro ognuno di noi e può essere sperimentata attraverso la consapevolezza della vita stessa.





Uncover Life - Scopri la Vita è il titolo di una serie di eventi di Prem Rawat per il 2026, per la prima volta leccesi e salentini potranno seguirlo e ascoltarlo direttamente e comodamente da una piazza leccese, senza prendere aerei e treni per raggiungere le grandi città metropolitane di Bologna o Milano, e conoscere il suo messaggio per la crescita interiore.





Un evento internazionale, laico e inclusivo, aperto a tutti, a partire dai dieci anni di età, organizzato da In Touch APS un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro.





Prem Rawat educatore e oratore con un grande senso dell’humor di origine indiana, da oltre cinquant'anni diffonde in tutto il mondo un messaggio incentrato sulla pace interiore e sulla conoscenza di sé. Secondo il suo pensiero non è rivolgendo all’esterno lo sguardo che si può trovare la pace, ma entrando nelle profondità del cuore si può raggiungere una vera consapevolezza, per guardare il mondo con occhi nuovi.





Ha ricevuto numerosi riconoscimenti umanitari globali per il suo impegno continuo nell'insegnamento della pace, tra cui il Vision of Gandhi Award.





Il Programma di Educazione alla Pace nel 2025 della TPRF (Fondazione Prem Rawat), viene presentato e attuato nelle carceri, nei paesi devastati dalla guerra, nei centri per veterani e negli ospedali, in più di 80 paesi del mondo, ispirando gli emarginati a credere che la pace è possibile. Questo programma è attivo in 14 carceri Italiane.





L’appuntamento leccese ha il patrocinio del Polo biblio-museale e Biblioteca Bernardini di Lecce. Info al numero di WhatsApp +39327269914.



