Lucera torna al 1240: alla Fortezza Svevo-Angioina arriva “Il Richiamo dell’Imperatore”

LUCERA - Lucera si prepara a fare un salto indietro nel tempo fino al 1240 con “Luceria 1240 – Il Richiamo dell’Imperatore”, il grande evento internazionale di rievocazione storica in programma sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 all’interno della Fortezza Svevo-Angioina.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Gens Capitanatae APS in collaborazione con il Comune di Lucera, è stata presentata al termine della tavola rotonda “Il patrimonio culturale in Capitanata: dialogo su una risorsa viva”, ospitata nei locali del Circolo Unione in Piazza Duomo.

Nel corso dell’incontro istituzioni, direttori di musei, archivisti ed esperti del settore hanno discusso il valore e le criticità del patrimonio culturale della Capitanata, sottolineando la necessità di una valorizzazione condivisa e strutturata delle risorse storiche del territorio.

La rievocazione storica trasformerà la Fortezza in un vero e proprio accampamento medievale, aperto gratuitamente al pubblico, dove sarà possibile rivivere la vita quotidiana del XIII secolo. L’ambientazione è quella della primavera del 1240, quando Federico II di Svevia organizzava le sue campagne militari nel Nord Italia e la colonia musulmana di Lucera rappresentava un presidio strategico fondamentale nel Regno di Sicilia.

Grazie alla partecipazione di gruppi di rievocazione storica provenienti anche dall’estero, tra cui Comthurey Alpinum dalla Svizzera e I.G. Wolf dalla Germania, oltre a realtà italiane come la Gualdana dell’Orso dall’Abruzzo e i Milites Friderici II dalla Puglia, verrà ricostruito un campo medievale basato su criteri rigorosamente filologici.

Abiti, gesti, rituali e organizzazione della vita civile e militare saranno riprodotti sulla base delle fonti storiche coeve, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza immersiva e scientificamente attendibile.

“Vogliamo dimostrare che la storia è una risorsa viva solo se compresa, vissuta e condivisa”, ha spiegato il presidente di Gens Capitanatae APS Alessandro De Troia, sottolineando l’intento di coniugare rigore storico e coinvolgimento del pubblico.

L’appuntamento è fissato per il 20 e 21 giugno 2026 alla Fortezza Svevo-Angioina di Lucera. L’ingresso sarà gratuito.