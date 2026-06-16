Lukaku evita il ko del Belgio: 1-1 contro l’Egitto a Washington

PIERO CHIMENTI - Termina in parità l’amichevole internazionale tra Belgio ed Egitto disputata a Washington. Finisce 1-1 una sfida che ha visto i nordafricani sfiorare il colpo grazie a una prestazione solida e organizzata.

A sbloccare il risultato al 19’ è stato Emam Ashour, bravo a finalizzare un assist di Mohamed Salah con una conclusione rasoterra sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Thibaut Courtois.

Il Belgio ha faticato a costruire occasioni concrete nel corso del primo tempo, trovandosi spesso imbrigliato dalla buona organizzazione difensiva degli avversari.

Nella ripresa il commissario tecnico belga ha cambiato volto alla squadra inserendo Romelu Lukaku al posto di Charles De Ketelaere. La mossa si è rivelata decisiva al 66’: su un cross di Kevin De Bruyne, Lukaku si è avventato sul pallone costringendo il difensore egiziano Ahmed Hany all’autorete nel tentativo di anticiparlo.

Il pareggio evita la sconfitta ai Red Devils, ma lascia comunque indicazioni contrastanti sulla prestazione della formazione europea.

Nell’altra amichevole di giornata, la Spagna non è andata oltre lo 0-0 contro Capo Verde. Protagonista assoluto del match il portiere Vozinha, autore di diversi interventi decisivi che hanno consentito alla sua squadra di strappare un prestigioso pareggio contro i campioni europei.