Torre dell’Orso, due fratellini trascinati al largo: salvati dai bagnini e dai presenti in spiaggia

TORRE DELL'ORSO - Attimi di grande paura questa mattina a Torre dell'Orso, dove due fratellini di 13 e 8 anni, residenti a Lizzanello, hanno rischiato di annegare dopo essere stati trascinati al largo dalle correnti marine.

L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno mentre i due bambini stavano facendo il bagno insieme alla famiglia. Improvvise raffiche di vento e il mare agitato li hanno allontanati rapidamente dalla riva, impedendo loro di tornare autonomamente sulla spiaggia.

Determinante l’intervento dei bagnini del lido, che si sono lanciati immediatamente in acqua per raggiungere i piccoli. Fondamentale anche il contributo di alcuni bagnanti presenti, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso segnalando la posizione dei due fratelli e supportando i salvataggi.

Dopo momenti di forte tensione, i soccorritori sono riusciti a riportare entrambi in sicurezza sul bagnasciuga. La situazione più critica ha riguardato la ragazza di 13 anni che, dopo aver ingerito molta acqua, ha perso temporaneamente conoscenza. Il fratellino, pur molto spaventato, si è invece ripreso quasi subito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente sulla spiaggia prima di trasferire entrambi i minori al Ospedale Vito Fazzi per ulteriori accertamenti.

I due ragazzi sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice rosso. Fortunatamente il tempestivo intervento dei bagnini e dei presenti ha evitato conseguenze ben più gravi.