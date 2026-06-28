Lecce, Giampiero Pinzi sarà il vice di Di Francesco: definito lo staff tecnico

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha scelto il nuovo allenatore in seconda per la stagione di Serie A 2026-2027. Sarà Giampiero Pinzi ad affiancare il tecnico Eusebio Di Francesco, raccogliendo l'eredità di Fabrizio Del Rosso, che ha deciso di lasciare il club al termine dello scorso campionato.

Per Pinzi si tratta di un ritorno in panchina dopo le esperienze maturate come vice allenatore con Udinese e Verona. L'ex centrocampista entrerà a far parte dello staff che guiderà i giallorossi nella nuova stagione.

Lo staff tecnico sarà completato dai collaboratori Nicola Caccia e Stefano Romano, mentre Massimo Neri e Andrea Disderi ricopriranno il ruolo di preparatori atletici. Michele Saccucci seguirà il recupero dei calciatori infortunati, Lello Senatore e Luigi Sassanelli saranno i preparatori dei portieri, mentre Igor Graziani si occuperà dell'analisi delle partite come match analyst.

Dopo la pausa estiva, Pinzi raggiungerà Lecce nel mese di luglio per prendere parte al ritiro precampionato e iniziare la preparazione in vista del nuovo campionato di Serie A, nel quale l'obiettivo della formazione salentina sarà ancora una volta la conquista della salvezza.