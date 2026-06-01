Manduria, 27enne accoltellato mentre tenta di sedare una lite: aggressore individuato dai carabinieri

MANDURIA – Un giovane di 27 anni è rimasto gravemente ferito nella notte tra domenica e lunedì dopo essere intervenuto per cercare di calmare una violenta discussione. L’episodio si è verificato a Manduria e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 27enne avrebbe tentato di riportare la calma durante un acceso alterco quando sarebbe stato colpito con un’arma da taglio da un coetaneo. Le ferite riportate hanno reso necessario il trasferimento urgente presso l’ospedale “Giannuzzi” di Manduria.I sanitari hanno prestato le prime cure al giovane e, considerata la gravità delle lesioni, si sono riservati la prognosi. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dal personale medico.Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che avrebbero già individuato il presunto responsabile dell’aggressione. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’episodio e le circostanze che hanno portato al ferimento.L’episodio si inserisce in un contesto di recente escalation di fatti violenti nel territorio ionico. Solo due giorni fa, a Taranto, un giovane di 24 anni era stato ferito da colpi di arma da fuoco nel quartiere Tamburi. Anche in quel caso le forze dell’ordine hanno rapidamente identificato il presunto autore dell’agguato.Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto delle due vicende.