Manfredonia, tragedia in moto: morto un ragazzo di 13 anni, ferito un 15enne

– Si chiarisce la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto questa sera a Manfredonia, costato la vita a un ragazzo di appena 13 anni. Secondo gli ultimi accertamenti, non si sarebbe trattato di uno scontro con un’automobile, ma di un incidente autonomo che ha coinvolto un motociclo con a bordo due minorenni.

La vittima viaggiava come passeggero sul mezzo, guidato da un amico di 15 anni rimasto ferito. Stando alle prime ricostruzioni della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, l'incidente potrebbe essere stato causato dall'elevata velocità del motociclo e da una manovra errata del conducente, forse durante un'impennata.

Entrambi i ragazzi, secondo quanto riferito dagli investigatori, non indossavano il casco al momento dell'incidente.

Il 13enne è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. Il 15enne, invece, è stato soccorso e trasferito in elicottero all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverato.

Sul luogo della tragedia si sono vissuti momenti di forte tensione tra i familiari dei due giovani coinvolti. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma e consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.