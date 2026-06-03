Furto da oltre 200mila euro alla Coppa Selva di Fasano: rubata una Ferrari 458 Challenge Evo

FASANO – Colpo clamoroso nell’area paddock della storica cronoscalata, dove tra giovedì e venerdì scorsi è stata rubata unadal valore stimato superiore ai 200mila euro.

Secondo quanto emerso, i ladri avrebbero agito durante la notte, approfittando dell’assenza dei componenti del team Gaetani Racing, proprietario della vettura da competizione. Oltre all’auto da corsa, sarebbero stati sottratti anche il carrello utilizzato per il trasporto e uno scooter impiegato per gli spostamenti interni all’area paddock.

La scoperta del furto è avvenuta soltanto il mattino seguente. La notizia, inizialmente diffusa sui social network, è stata poi confermata da testate specializzate del settore automobilistico e rilanciata a livello nazionale.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un furto su commissione finalizzato allo smontaggio della vettura per alimentare il mercato nero dei ricambi da competizione. Non si esclude, inoltre, che il mezzo possa essere stato trasferito rapidamente fuori regione o addirittura all’estero.

Nel frattempo, il mondo delle corse automobilistiche si è mobilitato attraverso i social, condividendo fotografie e dettagli della Ferrari rubata nella speranza di raccogliere segnalazioni utili alle indagini.

Le attività investigative proseguono per ricostruire l’esatta dinamica del furto e rintracciare il prezioso veicolo.