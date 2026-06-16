Mondiali, Francia-Senegal 3-1: Mbappé trascina i Bleus con una doppietta

La Francia batte il Senegal 3-1 in una gara decisa tutta nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato e senza grandi emozioni, i Bleus accelerano nei secondi 45 minuti e trovano tre gol, trascinati dalla classe di Kylian Mbappé.

Il vantaggio arriva al 66’: è proprio Kylian Mbappé a sbloccare il match e a rompere l’equilibrio. Il Senegal prova a reagire, ma la Francia continua a spingere e all’82’ trova il raddoppio con Bradley Barcola.

Nel recupero succede ancora di tutto: al 90’+5’ I. Mbaye accorcia le distanze e riaccende le speranze del Senegal, ma appena un minuto dopo, al 90’+6’, Mbappé firma la doppietta personale e chiude definitivamente la partita sul 3-1.

Una vittoria costruita soprattutto nella ripresa per la Francia, che dopo un primo tempo sottotono cambia marcia e conquista tre punti grazie ai suoi uomini di maggiore talento. Il Senegal esce sconfitto, ma lascia il campo con il merito di aver lottato fino all’ultimo minuto.

La Francia porta così a casa una vittoria importante, confermando la propria forza nella seconda parte della gara dopo un avvio complicato.