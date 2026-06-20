Medimex 2026, gran finale a Taranto tra Ramones, Slowdive, Suede e l’omaggio a Bruce Springsteen

TARANTO - Si chiude domenica 21 giugno l’edizione 2026 del, promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds. Una giornata ricca di appuntamenti che vedrà protagonisti grandi nomi della musica internazionale e un omaggio a una delle icone più amate del rock mondiale.

Ad aprire il programma sarà, alle 18.30 al Teatro Fusco di Taranto, l’incontro “In cerca della terra promessa: Carlo Massarini racconta Bruce Springsteen”. L’evento, a ingresso libero con prenotazione, ripercorrerà la carriera del celebre rocker americano, analizzandone il percorso artistico e i temi che hanno caratterizzato oltre cinquant’anni di musica, dalla ricerca del riscatto sociale alle riflessioni su giustizia, uguaglianza e dignità umana.

Dalle 20.30 la scena si sposterà sulla Rotonda del Lungomare per il grande concerto conclusivo del festival. Il Medimex celebrerà i 50 anni del punk con l’anteprima mondiale di NYC Redux Band playing the music of Ramones, una produzione originale curata da Marc Urselli che reinterpreta lo storico album d’esordio dei Ramones attraverso un supergruppo formato da alcuni dei più importanti musicisti della scena rock statunitense.

Sul palco saliranno anche gli Slowdive, punto di riferimento assoluto della scena shoegaze internazionale, che tornano in Puglia dopo il memorabile concerto del 2017. A chiudere la serata saranno i Suede, tra i gruppi simbolo del britpop, pronti a proporre i grandi classici del loro repertorio insieme ai brani di Antidepressants, l’album pubblicato nel 2025 e accolto con entusiasmo da pubblico e critica.

Il Medimex si conferma così uno degli appuntamenti musicali più importanti del panorama nazionale, capace di coniugare concerti, incontri e approfondimenti culturali con una forte vocazione internazionale.

Per il programma completo è possibile consultare il sito ufficiale: Medimex.