Minaccia l’ex moglie sotto casa con un coltello: arrestato 42enne nel Salento

LECCE - Ha chiamato la madre per avvertirla del pericolo e il suo intervento tempestivo ha permesso ai carabinieri di arrestare l’ex marito prima che potesse aggredire la donna. È accaduto a Vignacastrisi, frazione di Ortelle, nel Leccese, dove un 42enne originario di Cerfignano è stato fermato dai militari dopo essersi presentato sotto l’abitazione dell’ex moglie con atteggiamenti minacciosi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe recato a casa della donna dopo aver ricevuto il rifiuto di essere ospitato. A intuire la possibile escalation sarebbe stata la figlia 17enne della coppia che, preoccupata per le intenzioni del padre, ha immediatamente avvisato la madre. La donna ha quindi richiesto l’intervento dei carabinieri attraverso il numero di emergenza 112.

Quando i militari sono arrivati sul posto, il 42enne, giunto a bordo di uno scooter, avrebbe continuato a rivolgere minacce all’ex coniuge anche in presenza degli operatori. Durante il controllo del mezzo, i carabinieri hanno trovato nel vano portaoggetti un coltello con una lama lunga circa 20 centimetri.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere. Dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari.

La vicenda si inserisce in un contesto già noto alle autorità: la donna, infatti, dal 2024 era sottoposta a un servizio di vigilanza radiocollegata, disposto dopo precedenti episodi di minacce e aggressioni verbali.