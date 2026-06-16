Molfetta, 23enne ucciso in un agguato: indagini dei carabinieri

Tragedia nella notte a Molfetta, dove un giovane di 23 anni, Antonio Laforgia, è stato ucciso in un agguato a colpi di pistola.

Il ragazzo, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, si trovava all’interno della propria auto quando è stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco. Uno dei proiettili lo avrebbe colpito alla testa.

Dopo l’allarme lanciato nelle prime ore della notte, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il 23enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta, ma è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell’agguato sono arrivati anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Bari, impegnati nei rilievi tecnici per raccogliere elementi utili alle indagini. L’autovettura è stata sequestrata, mentre la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani e affidate ai carabinieri della compagnia di Molfetta. Gli investigatori stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’agguato e all’identificazione del responsabile, o degli eventuali responsabili, dell’omicidio.

Al momento resta da chiarire il movente del delitto e il contesto nel quale è maturata l’aggressione.