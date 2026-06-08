Molfetta, eletto sindaco Manuel Minervini: successo del centrosinistra al ballottaggio

MOLFETTA - Manuel Minervini è il nuovo sindaco di Molfetta. Il candidato del centrosinistra, sostenuto da una coalizione ampia che comprende Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia Libertà, Rifondazione Comunista, Spazio Riformista e diverse liste civiche, ha prevalso al ballottaggio contro il candidato civico Pietro Mastropasqua, appoggiato da una coalizione composta da undici liste.

La vittoria segna l’affermazione del campo progressista nella città barese, al termine di una competizione elettorale caratterizzata da un forte confronto tra le due principali coalizioni.

Il commento di Spaccavento

Soddisfazione per l’esito del voto è stata espressa dal consigliere regionale Felice Antonio Spaccavento, che ha sottolineato come la comunità molfettese abbia espresso “una scelta chiara, democratica e inequivocabile”, affidando alla coalizione progressista la responsabilità di guidare la città.

Secondo Spaccavento, il risultato rappresenta il riconoscimento di un progetto politico costruito nel tempo attraverso il dialogo con il territorio e basato su partecipazione e ascolto. “Quando la politica si fonda su questi elementi, il consenso diventa un mandato collettivo per il futuro”, ha dichiarato.

“Una nuova fase per la città”

Il consigliere regionale ha evidenziato la compattezza della coalizione e la capacità del progetto “Insieme” di unire sensibilità politiche diverse attorno a una visione comune di sviluppo.

“Il successo elettorale non è un punto di arrivo ma l’inizio di una fase che richiede rigore e responsabilità”, ha aggiunto Spaccavento, sottolineando la necessità di tradurre il programma amministrativo in azioni concrete e di mantenere un dialogo costante anche con chi non ha sostenuto la coalizione.

Nel suo intervento, ha infine rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Minervini, definendolo “sindaco di tutta Molfetta” e figura chiamata a garantire stabilità, innovazione e crescita nella nuova fase amministrativa della città.